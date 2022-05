BAKSzükséged van a szabadságodra, és többet szeretnél felfedezni önmagadból. Szingliként már nem vágysz az egyéjszakás kalandokra, inkább egy hosszú távú kapcsolatot szeretnél. A párkapcsolatban élők csodálatos hét előtt állnak. Ha Bak vagy, új lendületet kapsz a héten a munka és a karrier terén is. A Merkur segít abban, hogy kihasználd a lehetőségeidet. Idegileg rendkívül ellenálló vagy, és jól bírod az időkényszert és a stresszt is. De ha sportról van szó, egyszerűen hiányzik a lelkesedés.

VÍZÖNTŐ

Az egyedülállók gondtalan flörtölésbe kezdenek a héten, a párok pedig nagyon aktív napok előtt állnak. Élvezik az erotikus hangulatot, amely a hálószobában is felfrissíti a dolgokat. A kollégáid megbíznak benned, és szívesen dolgoznak veled. A csillagok mentálisan nagyon megerősítenek és segítenek ellazulni.

HALAKAz egyedülállók érdekes emberekkel találkoznak. A párok harmonikusan töltik az idejüket, nagyon jól szórakoznak majd egyött. Ha Halak csillagjegyű vagy, akkor a héten nagyon koncentráltan dolgozol. Szabadidődben, ha van rá alkalmad, meditációval kapcsolódj ki.

KOSEz lesz a 2022-es év legjobb hete a Kosoknak! A romantika királynője Vénusz és az erotikus Mars kényezteti a párokat. A szingliknek érdemes lesz most aktívan keresgélni. Szexuális vonzerőd lenyűgöző. Az igaz szerelem elérhető közelségben van. A Mars egy kulcsfontosságú kérdésben segít érvényesülni a munkahelyeden. Óriási lesz benned a héten az életöröm. Erős vagy és többre is képes leszel, mint amennyit hinnél magadról.

BIKASzingliként értékeled a szabadságát. A nagyobb szabadság iránti vágy a kapcsolatban levőknél is érezhető. Ennek ellenére harmonikusan élnek, mert képesek mindent megbeszélni.

Bármit is változtatsz meg a munkahelyeden, az remekül fog működni. Örömmel fogadod a sport kihívásait, de azt is pontosan tudod, hogy mikor elég.

IKREKA szerelem hírnöke, Vénusz és az erotikus Mars felkeltik az érdeklődésedet a szerelem és a flört iránt. Az egyedülállók szívét igazán megdobogtatja a következő randevú. A párok az érzések újjáéledésére koncentrálnak, és pontosan tudják, hogy mire van szüksége partnerüknek.

A csillagok felébresztik ambícióidat. A munkában jól mennek a dolgaid, érveid meggyőzik az üzleti partnereket és a kollégákat is. A szabadidődben kényeztesd magad, vegyél egy habos fürdőt.

RÁKA kapcsolatban levők előtt számára nagyon laza hét következik: ezen a héten jól kijönek a párjukkal. Az egyedülállók randevúzni szeretnének, nyitottak az új kapcsolatokra. A Merkúr és az Uránusz kommunikatívabbá tesz, ez pedig édes flörtöket hozhat. A Merkúr és az Uránusz segít abban, hogy bölcsen és egyben sikerorientáltan cselekedj. A középpontban most a pihenés áll. Pontosan tudod, mi a jó neked, és szeretsz ragaszkodni az elveidhez. Különösen a lelkierőd van most nagyon pozitív hatással az egészségedre.

OROSZLÁNA csillogó csillagok csábítónak tűnnek a számodra. Szingliként olyan szexinek mutatod magad, hogy a hódolóid egyszerűen elolvadnak tőled. Többről van szó, mint egy kis flörtről. A pénzügyeidet hajlamos vagy rózsaszín szemüvegen keresztül látni - ne költekezz annyit! A Merkúr egy kis szerénységre int. A Vénusz a „dolce vitára" ösztönöz. Élvezd a jó ételeket és a laza pillanatokat a mindennapokban.

SZŰZNagy lesz a héten az önbizalmad. Szingliként igényes vagy, és olyan társat keresel, aki intellektuálisan sokat nyújthat neked. A párok jobban járnak, ha kommunikálnak egymással és beszélnek a szükségleteikről. A héten teljesítened kell a munkahelyeden. A Merkúr és az Uránusz önbizalmat és lelkierőt ad, csak pozitív gondolatok járnak a fejedben. Arra koncentrálsz, ami jól megy, ráadásul kitartóbb vagy, mint valaha.



MÉRLEGA szinglik vágyakoznak egy párkapcsolat után. Szenvedélyben nincs hiány a pároknál, de a fölösleges féltékenység, kicsinyes viták nyugtalanságot szülhetnek. A Nap és a Szaturnusz segíti az előmeneteledet. Jó a kapcsolatod a főnököddel vagy más fontos emberekkel, és nagyon ügyesen használod a kapcsolataidat. Kozmikus hajlamaid nyugtalanságot okoznak. A szabadidődben kirándulsz, ami minden szempontból pozitív hatással van rád.



SKORPIÓNagyon szép hét előtt állnak a Skorpiók. Az egyedülállók a szokásos kifinomult módon flörtölnek, a párok pedig nagyon sok romantikus percet élnek majd meg együtt. Jól kommunikálsz a kollégáiddal. A pénzügyeidet illetően azonban hajlamos vagy hanyag lenni. Gondosan ellenőrizd a számláidat! A héten nem leszel túlságosan energikus, az álmodozás mellett több pihenésre és távolságra van szükséged.

NYILASÁmor nyilai kilövésre készen állnak. Szingliknek érdemes flörtölni, randevúzni. A mozi a párok körében is népszerű lesz a héten. Jól bánsz a pénzzel, ne félj alkudozni, ha valamit meg szeretnél venni. Elegendő mozgást építesz be a mindennapjaidba, és még arra is marad időd, hogy teljes mértékben élvezd az életet.