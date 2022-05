Az Ezer Lámpás Éjszakája nevű program 2011-ben jött létre Magyarországon azzal a céllal, hogy felhívja a társadalom figyelmét a gyermekeltűnésekre és a preventív intézkedések fontosságára. Hazánkban harminc percenként jelentenek be gyermekeltűnést, évente mintegy tizennyolcezer gyerek tűnik el, és a szám évről évre csak nő.

A programhoz köthető tejesdoboz akciót az Egyesült Államoktól vettük át, ahol akkor már több éve sikeresen folyt a kampány. Itthon a Magyar Tej csomagolásán évekig eltűnt gyermekek arcképeit és adatait jelenítették meg, később ezeket váltották le a kreatív és edukatív üzenetek.

Figyeljünk jobban a gyerekekre

A 2017-ben alapított Ezer Lámpás Éjszakája Alapítvány indította el a „Vigyázz rám!" nevű iskolai felvilágosító programot is, melynek keretében ingyenesen nyújt általános- és középiskoláknak felvilágosító és tájékoztató órákat arról, hogy milyen veszélyeket rejt a csellengés, és hogy milyen következményei lehetnek az elszökésnek. Felhívják a figyelmet arra is, hogy milyen bűncselekmények áldozataivá válhatnak, és arról is beszélnek, hogy mit tehet a környezet, ha eltűnik valaki, valós eseményeken keresztül mutatják be a a gyerekekre leselkedő veszélyeket.

Az eltűnt gyerekek 95 százaléka előkerül, ám 5 százalékukat hiába várják haza. Velük mi lesz?

Talán az egyik leghíresebb eltűnés Ackermann Dávid esete, akinek az édesapja, Ackermann József alapította az Ezer Lámpás Éjszakája Alapítványt, azzal a céllal, hogy támogassa az eltűnt gyerekek szüleit.

Dávid még 2009-ben tűnt el, amikor a barátaival találkozott a Margit-szigeten, ahonnan már sosem tért haza. Dávid története a mai napig nem tisztázódott, mindenki másképp emlékszik az ominózus estére. A fiú a barátnője búcsúbuliján volt, aki pár nappal később kilenc hónapra Új-Zélandra költözött tanulni. A fiatalok a szigetről az ARC kiállításra indultak, de Dávid már nem ért oda velük. A fiú tárcáját és telefonját a szigeten találták meg másnap, ám ő a mai napig nem került elő. A családja egymillió forint nyomravezetői díjat tűzött ki.

De ahány eset, annyiféle történet, és sokszor a szülők sosem tudják meg, mi történt a gyermekükkel.

Miért csellengenek el a gyerekek?Európán belül Magyarországon az egyik legmagasabb az eltűnt gyerekek száma: a legtöbb gyerek Budapest nyolcadik kerületéből tűnik el, közülük sokan szöknek meg gyermekotthonokból. Az indokok között általában a rossz bizonyítvány, egy szerelmi szál, rossz társaságba keveredés, vagy a családon belüli erőszak szerepel. Az ilyen és ehhez hasonló okokból csellengő gyerekek közül a legtöbben két-három nap után hazatérnek.