Szabó Zsófi és Shane Tusup május 18-án jelentették be, hogy felbontották az eljegyzésüket. Azóta döbbenetes részletek láttak napvilágot a szakítás okairól. Úgy tudni, Shane elvesztette a fejét egy veszekedés közben és rázárta a fürdőszoba ajtaját Zsófira, aki ezt követően azzal fenyegetőzött, hogy rendőrt hív. Sőt, a műsorvezető édesanyja is helyszínre sietett akkor, de Shane vele is agresszívan viselkedett.

Az edző azóta egészen furcsán viselkedik. Az egyik pillanatban más nőknek udvarol, ezt követően pedig Instagram-sztoriban küld sejtelmes üzenetet Zsófinak.

Shane most ismét egy érzelmes dallal üzent. A Daughtry zenekar It's not over című dalt hallgatta az autóban. A dal címe pedig azt jelenti, hogy "még nincs vége".