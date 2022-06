Korábban megírtuk, hogy úgy tűnik, Shane Tusup továbbra is képtelen elfogadni, hogy felbontották eljegyzésüket Szabó Zsófival, és igyekszik visszaszerezni a műsorvezetőt. Ezt követően azonban már sugárzó mosollyal koktélozott az edző, ráadásul nem is egyedül, így lehet, hogy mégis sikerült túllendülnie azon, hogy véget ért az eljegyzése.

Szabó Zsófi ezzel szemben határozottan állást foglalt, és úgy tűnik, részéről semmi esély a békülésre, hiszen minden közös képet törölt az Instagram-oldaláról.

Sőt, ennél tovább is ment, és kikövette volt vőlegényét a közösségi oldalon. Shane ezzel szemben továbbra is követi a műsorvezetőt, és a közös képek is érintetlenül maradtak az oldalán.