Egy jól megválasztott és érzéssel elhelyezett selyemsál nagyjából azt a szerepet tölti be egy outfitben, mint tálaláskor az ételre, illetve köré helyezett dekoráció.

Amellett, hogy a könnyed anyagú, elegáns sálak és kendők ezerféleképpen kombinálhatóak, a megannyi színváltozatnak, design-nak és mintának köszönhetően tökéletesen személyre szabhatóak. Önkifejezést támogató darabok is lehetnek az egyszerű, minimalista összeállításokban, de a színes, életteli szettek hatását is tovább fokozhatják.

Az elmúlt évszázadban szinte nem is fordult elő olyan időszak, mely során a tavaszi-nyári sálak, kendők kimentek volna a divatból. Ezt bizonyítja az is, hogy a legnagyobb divatházak kollekciójában mindig megtalálhatóak. Ha esetleg azt gondolod, hogy a te stílusodhoz nem passzolnak, érdemes szétnézned a különböző fotó- és videómegosztók tippjei között – nem is gondolnád, hányféleképpen lehet variálni ezeket a praktikus kis kiegészítőket. Az alábbi tippekből ellesheted a selyemsál vagy -kendő viselésének különböző fortélyait.

Készíts belőle ruhát, szoknyát vagy felsőt!

Egy kis hajtogatással, csomózással és tekeréssel komplett ruhadarabokat alkothatsz díszsáljaidból. Az alábbi videókból ellesheted, hogyan.

Legyen a hajad koronája!

Akár kontyba, akár fonatba kötöd, esetleg hajpántot tekersz belőle, egy gyönyörű hajzuhatagot varázslatosan képes kiemelni egy színes mintás, de akár egy szolid árnyalatú kendő is.

Burkold be vele a fejedet!

Bár kevesen vallják be, rengetegen rejtik el kócos vagy épp másod- vagy harmadnapos fürtjeiket elegáns kendők alá. Így elmondhatják, hogy viszonylag kis energiabefektetéssel sikerült elegáns és stílusos megjelenést kölcsönözniük maguknak.

Ékesítse a nyakadat!

A sálak magától értetődő elhelyezési pontja természetesen a nyakad: kiemelheted, de el is rejtheted kedvenc darabjaiddal ezt a rendkívül nőies testrészedet.

Viseld karkötőként!

Ennek a felhasználási módnak talán az az egyetlen hátránya, hogy egyedül nem egyszerű a saját csuklódra kendőremekeket alkotni, ám ha meg tudsz kérni valakit, hogy segítsen, mindenképp megéri kipróbálni ezt a technikát is.

Díszítse a táskádat!

Még a legunalmasabb szütyőt is feldobhatja egy színpompás selyemkendő, melyet a fülek tövébe köthetsz, esetleg azokra részben vagy teljesen feltekerhetsz.

Funkcionáljon övként!

Farmerrel, kiskosztümmel, szoknyával, shorttal vagy egyberuhákkal is kombinálhatod sáljaidat vagy kendőidet, ha a szokványos övek helyett egy kreatív megoldással dobnád fel a szettedet.

