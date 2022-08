Hogyan spóroljunk? Manapság sokakban felmerülhet ez a kérdés, és az a jó hírünk, hogy nem lehetetlen feladat csökkenteni a kiadásainkat, miközben lemondanunk sem kell az eddig megszokott ízekről. Egy kis odafigyeléssel nemcsak több marad a kasszában a hó végén, hanem akár még egészségesebben is tudunk étkezni. A boltok ugyanis rengeteg olyan terméket kínálnak, melyek észrevétlenül viszik a pénzt, és igazán nincs is rájuk szükségünk.

Ahhoz, hogy spóroljunk, nem elég csak lesni az akciókat és a leárazott termékeket, vagy gyűjteni az újságokból kivágható, és a boltok mobilos applikációiban elérhető digitális kuponokat. Tudatosan kell intéznünk a bevásárlásainkat. Nem is gondolnánk, hogy hány olyan termék kerül a kosarainkba, amelyek észrevétlenül viszik a pénzt!

Bevásárlótáska

Az egyik legnagyobb pénzszivattyú. Egy reklámszatyor nem tűnik drágának, bár léteznek olyan darabok, melyekért akár 500 forintot is felszámolnak, a többség viszont alig kerül háromszáz forintnál többe.

Egyszer tényleg nem nagy összeg, főleg, ha szükség van rá, hiszen valamiben haza kell vinnünk a megvásárolt cuccokat. A vásárolók többsége azonban pusztán csak azért vesz havonta több alkalommal is bevásárlószatyrot, mert otthon felejtik a már meglévőket. A magyar háztartások pedig jól ismertek arról, hogy minden családnál van egy olyan táska, amelyben a többi táskát gyűjtik.

Egy átlagos családi bevásárláshoz elegendő 2-4 nagyobb, masszív szatyor, amely elbírja az üdítőket, az üveges, nehezebb termékeket, és nem szakítják ki az éles sarkokkal rendelkező csomagolások sem. Ezek valóban drágábbak, de hosszú hónapokig, akár évekig is használhatók. Ha beszerzünk pár erősebb szatyrot, vászonzsákot vagy kartondobozt, nemcsak a műanyagszemetet csökkentjük, de spórolni is fogunk. Csak ne felejtsük el minden vásárlásra magunkkal vinni!

Tipp: tartsunk egy kisebb szatyrot összehajtva a táskánkban, vagy a kocsi csomag- illetve kesztyűtartójában.

Fűszersók és fűszerkeverékek

Nem egy családi ebédet mentettek meg a fűszerkeverékek vagy alapporok, amelyek alig pár száz forintba kerülnek és ráadásul finom is velük az étel. Ezek a kis tasakok azonban nem tartalmaznak semmi különleges vagy titkos hozzávalót, amely csodát művelne az étellel. Elég csak átböngészni egy fokhagymás sült, egy brassói vagy bolognai alap összetevőinek listáját, és máris látjuk, hogy a készítők az alapfűszerekkel dolgoztak.

Érdemes egyszer venni a fáradságot és bevásárolni a boltok polcain megtalálható szárított fűszerekből, ugyanis ezekből később mi magunk is összeállíthatjuk saját fűszersóinkat. Nézzük meg, hogy milyen fűszerek szerepelnek egy sült csirke fűszerkeverék összetevői között, vegyük meg azokat külön-külön és máris spóroltunk. Egy tasak fűszersó egyszeri használatra elég, az egyesével megvásárolt fűszerekből viszont jóval több adagot is összeállíthatunk. Nem beszélve arról, hogy egy fűszert nem csak egy ételhez használhatunk.

Tipp: ha van lehetőségünk, neveljünk a konyhaablakban fűszernövényeket (rozmaringot, bazsalikomot, petrezselymet...), ugyanis frissen a legintenzívebb az ízük!

Sonkák

Elsőre hihetetlennek tűnhet, de igaz, hogy ezek a húskészítmények, melyek nélkül a szendvicseket elképzelni sem tudjuk, csak viszik a pénzt. Ma már az olcsóbb sonkák, párizsik és szalámik ára is 350-500 forinttól indul és nem ritka az ezret is elérő, mindössze 200 grammos termék sem. Egy csomag pár napra, egyesek esetében pár étkezésre elég csupán, így ezek azok, amelyeket folyamatosan, újra és újra meg kell vásároljuk.

Minél magasabb a hústartalma egy ilyen készítménynek, annál drágább, és már az egyszerűbb felvágottak kilós ára is meghaladja a friss húsokét, sőt esetenként a duplája is lehet.

Megint csak tervezést és némi időt igényel, de több száz, esetenként több ezer forintot is spórolhatunk, ha veszünk egy-egy kiló csirke- vagy pulykamellet, esetleg sertéshúst és azt sütjük meg szendvicsfeltétnek. Több előnye is van: egyrészt az ízlésünk szerint fűszerezhetjük, másrészt biztosan tudni fogjuk, hogy mi kerül bele a házi "sonkába", nem mellesleg csökkentjük vele a műanyag hulladékot is.

Snack termékek

Számtalan boltban megtalálhatók ezek az apró csomagolású, útravalónak szánt "nassolnivalók". A snack jelzőt ráaggathatják répára, uborkára, bármilyen zöldségre vagy gyümölcsre, kolbászra, sőt akár sajtokra is. Praktikusnak tűnnek, hiszen kis helyet foglalnak és pont egy evésre való mennyiségben árulják őket, ám maga a feldolgozás és a csomagolás annyira drágává teszi ezeket, hogy észrevétlenül húzzák ki a zsebünkből a forintokat.

Tipp: ha szeretünk répát rágcsálni, vegyük meg kilósan, mossuk, pucoljuk és vágjuk fel mi magunk. A nyers, tisztítatlan sárgarépa hetekig eláll a hűtőben és lereszelve salátába is rakhatjuk.

Csomagolt salátakeverékek és salátaöntetek

Érdemes megnézni minden termék kilós árát, ugyanis ez mutatja meg legjobban, mennyibe is kerülnek valójában. A diszkontok és szupermarketek polcain sokféle saláta elérhető, kezdve a sima fejes salátától a jégsalátán át olyan különlegességekig, mint a római-, lollo vagy madársaláta. Ezeket ugyan darabra tudjuk megvásárolni, de sokkal több adag köretet vagy salátát ki tudunk belőlük hozni, mint a szándékosan egy-két evésre összeállított kész keverékekből.

A salátaönteteket és poralapokat mi magunk is el tudjuk készíteni, hiszen az ízkombinációknak csak a fantáziánk szabhat határt. Az interneten ráadásul számtalan egyszerű recept is megtalálható a joghurtos öntettől a mustároson át az ecetes-olajosig.

Tipp: a salátaöntetekből mindig csak ennyit készítsünk, amennyire épp szükség van, így elkerülhetjük, hogy a maradék a kukában landoljon. A friss saláták pedig mosatlanul napokig elállnak a hűtőben.

Félliteres üdítők

Ha a húsoknál a kilós, akkor az üdítőknél, italoknál a literes ár a mérvadó. Vegyük alapul az egyik legnépszerűbb kólamárkát, melyből a boltok polcain többféle íz és kiszerelés is elérhető. A legkisebb méret a háromdecis, melyet 280 forintért tudunk megvásárolni 850 körül mozgó literár mellett. Ezzel szemben a közel kétliteres verzió ugyanebből a változatból 490 forint, de mindössze 280-as literáron!

Tipp: nemcsak az üdítőkre, hanem minden termékre igaz, hogy csak nagy(obb) kiszerelésben érdemes megvenni; és ha tehetjük, felejtsük el ezeket az útravalónak szánt, kisüveges verziókat.