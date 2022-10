Az amerikai karrierre nem tekint realitásként, írt pár dalt, ami esetleg ott is befuthat, de most már inkább a családalapításra fókuszál Vastag Csaba.

Élete eddigi részében inkább a saját imidzsének építésére fektette a hangsúlyt, de ez mostanra megváltozott, szeretné végre megismerni, milyen, amikor a normális emberek életét éli.

"Sok időt töltöttem a kamerának ezen az oldalán vagy a színpadon vagy bármin, és az azért a normalitástól vagy kapcsolatbarátságtól viszonylag messze áll. Nem tudja az ember egy idő után elfelejteni azt a belülről dörömbölő késztetést, ami mindannyiunk sajátja, hogy legyen neked is saját családod, és ne csak a szobrodat farigcsáld, hanem egy olyan békés, boldog családot alakíts ki, amire büszke lehetsz" - mondta el Vastag Csaba Palik Lászlónak a Palikék világa by Manna című műsorban, futás közben.

A zenész Palik Lászlónak azt s elmesélte, hogy neki nem nagyon voltak kérdései a karrierjével kapcsolatban, tudta, hogy mit akar és ment előre. Már 14 éves kora óta zenei karriertről álmodott, és általános iskola végén és középiskolában is zenekart alapított. De ehhez sokszor a végletekig kellett elmennie.

Nyerő típusnak tartja magát, de dolgozik azon, hogy ne legyen az.

"Ez a versenylóság jó alapvetően, amikor éppen nyersz. Aztán rájössz, hogy csak a győzelemnek a pillanatát tudod átélni, és utána már jön is a kövekező és az úton nem is néztél körbe, nem láttad, hogy min mentél keresztül, mert csak azt nézed, hogy mi a vége" - vallotta be az interjúban, hozzátéve, hogy tudatosan fókuszál most már arra,hog ne legyen annyira maximalista, és ne legyen anniyra versenyző típus:

"Mindenből versenyt csináltam, többet nem ihatsz mint én, nem cigizhetsz többet, a kocsival nem mehetsz gyorsabban, mint én" - magyarázta Palik Lászlónak Vastag Csaba.