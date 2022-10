VV Anett júniusban vett részt egy ayahuasca-szeánszon, aminek rossz vége lett. A lány a hallucinációi miatt menekülni kezdett az erdőben, és ennek következtében súlyos sérüléseket szenvedett. Az egykori ValóVilág-szereplő több műtéten túl van, kiengedték a kórházból, most pedig rehabilitáción vesz részt. A felépülése újabb mérföldkőhöz érkezett, újra a volán mögé ülhet.

"Mi ketten, végre újra együtt! Elmondhatatlanul hiányzott az autócskám, és a vezetés is! Tudni kell rólam, hogy már 18 éves koromban volt jogosítványom, és ekkor meg is kaptam az első autómat az édesapámtól! Azóta eltelt jó néhány év, és jó pár kocsim is volt már. Mindig imádtam az éppen aktuálisat, most sincsen ez másképpen. Azt gondolom, jól vezetek! Még anno a Való Világban, egyszer kivittek minket a Hungaroringre, és megmérettettük magunkat egymással! A versenyt én nyertem meg, még a fiúkat is legyőztem! Azóta is féltve őrzöm a kupát, amit akkor kaptam! Sokat kellett most várnom, hogy újra én üljek a volánnál, de ennek is eljött az ideje!" - írta a közösségi oldalán Anett.