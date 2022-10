Embert próbáló rákos betegségéből kilábalva most először érzi magát jobban az Omega gitárosa, Molnár György „Elefánt".

A 73 éves zenésznél 2018-ban diagnosztizálták először a rákot, majd idén tavasszal érkezett a rossz hír: a betegség kiújult, ezért életmentő műtétet hajtottak végre Elefánton. Ezek után a legendás gitáros hihetetlen élni és muzsikálni akarásának köszönhetően a nyár végén még a háromnapos Omega 60. búcsúrendezvényen is részt vett Őriszentpéteren. Azóta nem hallottunk felőle, ám most megtörte a csendet.

Mit is mondjak? Sokkal jobban érzem magam, nagyon jól vagyok. Miután az elmúlt évem szinte teljes mértékben a küzdelemről szólt, most elmondhatom: kezdek magamhoz térni, kezd visszatérni belém az élet – mesélte a Bors érdeklődésére György, aki azt is elárulta, hogy bár még mindig vannak szövődményei, sokkal könnyebben él együtt velük, mint korábban.