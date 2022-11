Néhány hónappal ezelőtt Zimány Linda elárulta, hogy már nagyon vágyik az anyaságra, nagy álma, hogy pár éven belül feleség és édesanya legyen. A gyönyörű jogász most ismét magánéletéről vallott, elárulta, van-e jelenleg olyan férfi az életében, akivel el tudná képzelni a közös jövőt.

Zimány Linda korábban már többször mesélt arról, hogy mennyire vágyik már az anyaságra és arra, hogy egy támogató társsal oszthassa meg a mindennapjait. A csinos jogász, aki nemrég a Dancing with the Stars műsorában csillogtatta meg a tánctudását most elárulta, hogy áll a szerelemmel és van-e jelenleg párkapcsolata.

"Egy évig találkozgattunk valakivel, de egy ponton megállt a kapcsolat. Nem volt annyira intenzív, lassan is fejlődött. Elköteleződési problémákat véltem felfedezni nála. Kezdtem önmagam adni, beleengedtem az életembe, mégsem tudtunk átlépni egy küszöböt. Azt vettem észre a randizásnál, hogy sok férfi csak nyalogatja a sebeit, előrevetítik a félelmeiket, elmondják, miért nem bíznak a nőkben. Nem akarok a terapeutájuk lenni, azt mindenkinek magának kell megoldania" - vallotta be Linda a Hot! magazinnak.

Zimány Linda ismerkedési tapasztalatairól és arról, hogy milyen férfira vágyik igazán bővebben a holnapi Hot! magazinban olvashattok.