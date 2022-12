Csősz Bogi színésznőként és modellként kezdte a karrierjét, de ma már főként üzletasszonyként tevékenykedik.

"Sokat dolgoztam azért, hogy ne csak egy szőke nőként lássanak, vagy egy Barbie-ként. Szerintem elég sokat bizonyítottam azóta, nemcsak azzal, hogy ilyen a külsőm, hanem azzal is, hogy mikkel foglalkozom. Hiszen azért mégiscsak az üzleti élet az, ami nagyrészt az életemet kiteszi" - árulta el a TV2-nek Bogi, akit Törökországhoz toábbra is fűzi munkakapcsolat a válása ellenére.

"Én megvalósítottam önmagam ott kint is, mint egy egyén, tehát nem kifejezetten kellett a férjemre támaszkodnom ilyen szempontból, hanem építettem egy saját karriert magamnak ott is" - mondta Bogi, aki most filmet is készít.