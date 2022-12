Szerdán a bíróság műsodfokon is bűnösnek találta Lajcsit a 7 éve húzódó közműlopási ügyében, ám a trombitaművész továbbra is kitart amellett, hogy ártatlan, és amint kézhez kapja a 3 év 6 hónap letöltendő szabadságvesztésről szóló ítéletet, fellebbez a Kúriánál.

Galambos úgy véli, számos kisebb és nagyobb jogi tévedést ismerhetünk a történelemből, és biztos benne, hogy az ő ügye is erről lesz híres.

"Mindenre fel vagyok készülve! Nyilván arra is, hogy börtönbe kell vonulnom pár hónap múlva. Nem vagyok félős típus, így nem tartok attól, ami rám vár. Értem nem kell jönni, megyek magamtól! Aztán ahogyan az előzetesből is, onnan is kijövök majd..." - mondta el a Borsnak Lajcsi, aki reméli, hogy volt felesége, Boglárka, akit felmentettek az őt ért vádak alól, pert indít amiatt, hogy 12 napig jogtalanul tartották fogva.