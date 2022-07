Az elmúlt évek egyik nagy slágerkifejezése a challenge, magyarul kihívás. Ennek a netes játéknak az a lényege, hogy az emberek különféle vicces vagy épp komoly tartalommal bíró feladatokat indítanak útjára, amelyekbe megpróbálnak sokakat bevonni. Emlékezzünk csak a jegesvödrös-kihívásra, mely egy ritka betegségre irányította rá a figyelmet. Vannak azonban káros, sőt egyenesen életveszélyes trendek, melyek elsősorban a fiatalabbakat terrorizálják.

Akad azonban jó néhány kihívás, amely receptet kínálhat számunkra a boldog élethez.

Digitális detox

Az internet tele van különféle méregtelenítő kúrákkal, amelyek segítségével megszabadíthatjuk a testünket és a bélrendszerünket a hónapok, vagy rosszabb esetben évek alatt lerakodódott káros anyagoktól. Ha vesszük a fáradságot, hogy méregtelenítsük a testünket, akkor miért ne tennénk meg ugyanezt az elménkkel?

A tudatunk is telítődhet, hiszen a XXI. század emberére mindenhonnan ömlik az információ, nem beszélve arról, hogy már kisgyerekkortól kezdve hozzánk nő a mobiltelefonunk.

A mobilt pedig nehéz letenni. Nem egyszerű kiszabadulni a képernyő rabságából, leállni a sokszor céltalan, csak megszokásból végzett görgető ujjmozdulattal. Annak ellenére, hogy a mobilfüggőség nem tűnik ártalmasnak, bizony számos káros hatása ismert. A képernyő előtt töltött idő árt a szemünknek, nem beszélve arról, hogy ha állandóan a közösségi médiumokon vagy a telefonos játékokon lógunk, tönkremehetnek a társas kapcsolataink is.

Ha valaki hozzászokik ahhoz, hogy gyors egymásutánban fogyasztja a rövid, érdekesnek szánt videókat (üdv TikTok), akkor egy idő után már nem lesz képes élvezni az egy percnél hosszabb kisfilmeket, sorozatepizódokat vagy filmeket. Romlani fog a koncentrációs képesség.

A digitális méregtelenítés és a leszokás kis lépésekben kezdődik. Először nézzük meg a telefonunkban a digitális jólét menüpontban, hogy mennyi időt használjuk a készüléket. Ez az adat sokkoló lehet, ugyanis kendőzetlenül megmutatja, hány órán keresztül nyomkodtuk a TikTokot, a Messengert vagy valamelyik telefonos játékot. Állítsunk be ezekhez az alkalmazásokhoz időkorlátot, ami, ha letelik, akkor az app már nem nyílik meg aznap többször.

Rejtsük el vagy töröljük az időfaló applikációkat, állítsunk be éjszakai módot, vagy korlátozzuk a beérkező értesítéseket. Nem kell, hogy mindig pittyegjenek a chatüzenetek és az e-mailek a munkaidőn kívül. Jelöljünk ki a lakásban mobilmentes zónát, a hálószoba például tökéletes választás lehet. További technikákat és tanácsokat a digitális detoxhoz ebben a cikkben találtok.

Vízivás challenge

Nemcsak a nyári hőségben, hanem a hűvösebb napokon is fontos, hogy a megfelelő mennyiségű folyadékot juttassuk be a szervezetünkbe. Sokaknak problémát okoz a vízivás, mert egyszerűen elfelejtkeznek róla. Szerencsére számtalan tipp létezik arra, hogy emlékeztessük magunkat, ideje magunkhoz venni némi frissítőt.

Az egyik legegyszerűbb módszer, ha beszerzünk egy kulacsot és munkakezdés előtt megtöltjük vízzel (vagy teával), és nemes egyszerűséggel az asztalunkra helyezzük. Ha nem irodában dolgozunk, akkor keressünk a palacknak egy olyan helyet, ahol mindig szem előtt lehet. Az agyunk ugyanis úgy működik, hogy azt eszi és issza meg, ami szemmel látható, elérhető.

A nasiról leszokni vágyók egyik legegyszerűbb praktikája, hogy a házban még meglévő rágcsálnivalókat eldugják, mert ha nincs szem előtt, elfeledkeznek róla.

A vízivás challenge-be befoghatjuk párunkat vagy kollégáinkat is, és versenyezhetünk velük, ki mennyi vizet iszik meg egy nap, vagy ki az, aki egymás után több napon át is tudja teljesíteni a minimum 3 literes folyadékbevitelt. Ha nem egyedül vágunk bele, nemcsak izgalmasabb lesz a vízivás-kihívás, de kitartóbbak is leszünk.

10 ezer lépés challenge

Legfőképp az irodai és ülő munkát végzők számára fontos, hogy mozogjanak. Akárcsak a digitális méregtelenítés esetében, itt sem szabad egyből fejest ugrani a legvadabb mozgásformák tengerébe. Sokan nem tartják elégségesnek a sétát, ám egy olyan ember számára, akinek nincs ideje vagy pénze edzőterembe járni, és unja az otthon végezhető tornagyakorlatokat, a séta remek alternatíva lehet.

A 10 ezer lépéses kihíváshoz drága aktivitásmérőre vagy okosórára sincs szükség, ugyanis ma már minden okostelefon rendelkezik beépített lépésszámlálóval. Nem kell mást tennünk, csak letölteni a megfelelő applikációt és máris számon tarthatjuk, mennyit léptünk egy nap alatt. Érdemes ehhez is partnert találni, és még csak nem is kell, hogy az illető velünk együtt sétáljon. Jelöljünk ki egy lépésszám-értéket (lehet ez 10 ezernél is több), amelyet minden nap teljesíteni kell.

Versenyezhetünk is a párunkkal, barátunkkal és a kollégákkal, kinek sikerül hamarabb elérnie a kívánt eredményt. Apróságnak tűnhet, ám hosszú távon érezni fogjuk a séta jótékony hatását.

Panaszkodásmentes napok

Akárcsak a digitális detox, a panaszkodásmentes napok is a pszichénk egészségének megőrzése érdekében lennének fontosak. Azt tartják, hogy a magyarok híresen pesszimisták és imádnak panaszkodni. Ha nem is mindenkire igaz ez a kijelentés, kétségtelen, hogy szeretünk a bajainkról mesélni. A panaszkodás kis mértékben egészséges is lehet, hiszen ha kibeszéljük magunkból a problémákat, megosztjuk a gondokat másokkal, könnyebben megtalálhatjuk rá a megoldást.

Sokan viszont látszólag semmiben sem lelik örömüket. Panaszkodnak nyáron a meleg, télen a hideg, ősszel az eső, tavasszal a pollenek miatt. Egy percre sem pihenhetnek és élvezhetik az életet, mert valamiért mindig bosszúsnak kell lenniük. Ez a hozzáállás pedig ragadós, figyeljük csak meg. Ha a munkahelyen valaki panaszkodni kezd, hamar mások is csatlakoznak a kollégához és kollektív jajveszékelés lesz a végeredmény.

Ha azt vesszük észre magunkon, hogy minket is elkapott a panaszspirál, akkor jelöljünk ki panaszkodásmentes zónákat (például az otthonunkat), a munkahelyi ebédidőt vagy konkrét napokat, amikor nemcsak magunknak tiltjuk meg, hogy károgjunk, de másoktól sem hallgatjuk végig a panaszkodást. Hamarabb megérezzük majd az optimizmus jótékony hatását, mintsem gondolnánk.

Bankkártyamentes nap

Nevezhetnénk akár pénzmentes napnak is, a lényeg, hogy jelöljünk ki olyan napot, vagy napokat a héten, amikor egyáltalán nem vásárolunk! Nyilván ne az a nap legyen, amikor a heti nagy bevásárlást intézzük, de a rá következő már könnyen lehet az az időintervallum a héten, amikor nem költünk semmire. A fogyasztói társadalomban szinte kötelezőnek érezzük, hogy vásároljunk, hogy lecseréljük a ruháinkat, okoskütyüjeinket, és a boltba belépve legyőzhetetlen vágy kerít minket hatalmába, hogy valami nyalánksággal távozzunk.

Ha nincs nálunk a bankkártya vagy egy árva forint sem, akkor nem tudunk miből vásárolni. Ez nemcsak mentálisan jó, hiszen nem létfontosságú dolgokat hagyunk ott, hanem a spórolás szempontjából sem utolsó praktika. Számoljuk össze, hogy mennyi olyan kiadásunk van, ami az úgynevezett impulzusvásárlás eredménye. Menet közben reggeliztünk, mert otthon nem volt idő, beszaladtunk egy üdítőért vagy kávéért, mert reggel elfelejtettük... Ezek aprópénznek tűnhetnek, de a hónap végén bizony sokat nyomhatnak a latban.