A Bikram jóga nem egy új keletű mozgásforma, Magyarországon mégis csak az utóbbi 10-15 évben vált ismertté. Ez az a jógairányzat, amit vagy imádnak, vagy utálnak az emberek, középút nem igazán létezik. Talán azért is ennyire szélsőséges a megítélése, mert maga a Bikram jóga is meglehetősen szélsőséges...

Ki szeretné 40 fokban, 1,5 órán keresztül kicsavart pózokba tekerni magát? Akinek magasra lendült a keze, az biztosan imádná a Bikram jógát, a többiek viszont valószínűleg még a gondolattól is elborzadnak, hogy verejtékben úszva hajlongjanak, nyújtózzanak és kitartsák a pózokat egy 90 perces jógaórán. Szerintem kifejezetten kihívásokkal teli egy ilyen testedzés, én a meleget is imádom, de a szubjektív véleményem mellett számtalan objektív ok is amellett szól, hogy aki még nem tette, az próbálja ki a Bikra jógát. Mik ezek az okok?

Rugalmassá teszi a testet

Talán ez az egyik legkézenfekvőbb előnye a Bikram jógának, hiszen rengeteg olyan pozíciót tartalmaz, amelyben lassan át kell lépnünk a saját határainkat. Lehet, hogy például az előrehajlásnál kezdetben nem tudjuk még megfogni a bokánkat, de ha rendszeresen gyakorlunk, akkor egészen biztos, hogy előbb-utóbb nemcsak megfogni tudjuk majd a bokát, de bele is tudunk lépni a kezünkbe úgy, hogy kinyújtjuk a térdünket.

Növeli az állóképességet

Valószínűleg ez is kézenfekvő, ugyanis aki a párás és forró teremben képes végigjógázni másfél órát, annak egészen biztosan jó lesz az állóképessége. Gondoljunk csak arra, hogy a nyári melegben már az is nehezünkre esik, hogy a napi rutinfeladatokat elvégezzük, akkor micsoda kitartás kell ahhoz, hogy 26 gyakorlatot végigcsináljunk – kétszer.

Javítja az egyensúlyérzéket

Akárcsak bármelyik másik típusú jóga, bizony a Bikram is kifejezetten kihívásokkal teli, ami az egyensúly megtartását illeti. A gyakorlatok között több féllábas pózt is találhatunk, ezeknél bizony komoly koncentrációt igényel, hogy ne billenjünk ki az egyensúlyunkból – főleg, ha még egy izzadságcsepp is megindul a homlokunkon.

Elűzi a stresszt és a szorongást

A jóga alatt elcsendesedik a lélek és az elme, befelé figyelünk, ám a Bikram óra még ennél is többet tud, mivel a forró teremben végzett gyakorlatok olyan erőfeszítést és koncentrációt igényelnek, hogy valóban semmi másra nem tudunk összpontosítani, csak arra, hogyan kivitelezzük az adott pózt. Nincs időnk és energiánk a hétköznapok gondjain rágódni, így a stressz és a szorongás is tovaszáll.

Méregtelenít és védi az egészséget

Az izzadást ősidők óta alkalmazza az emberiség méregtelenítésre – gondoljunk csak a finn szaunára. Bár a Bikram jógán még véletlenül sincs 80-100 fok, mint egy hagyományos szaunában, az izzadás ennek ellenére folyamatos és nagyon intenzív az egész óra alatt, így a méreganyagok a bőr pórusain keresztül távozhatnak a testből.

Karbantartja a szívet és a keringést

Szintén a Bikram jóga jótékony hatásai közé tartozik, hogy mérsékli a vérnyomást és a pulzust, ez pedig csökkenti a a szívbetegségek – pl. infarktus – kialakulásának esélyét. Ez persze annak is köszönhető, hogy (ahogyan fentebb írtuk) kedvezően befolyásolja a stressz mértékét is, ami szintén vezető szerepet játszik a szívbetegségek kialakulásában.

