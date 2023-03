Az egykori műsorvezető és családja évek óta Amerikában élnek. Edina ezúttal Floridából posztolt egy videót, és megmutatta, hogy néz ki most a tengerpart, ahová egyre több barnamoszatot mos ki a víz. A kétgyermekes édesanya azt is elárulta, hogy a hínár azon kívül, hogy gusztustalan, nagyon veszélyes is.

"Egyes strandokat már ennyire beborított a barnamoszat. Minden eddiginél nagyobb hínártömeg érkezik, úgyhogy most nem akármilyen katasztrófa fenyegeti Florida partvidékét. Ez bizony hazavághatja a turizmust is. Nemcsak büdös, amikor partra mosódik, hanem toxikus is, mérgező gázok szabadulnak fel belőle. És amikor jönnek a kotrógépek, hogy feltakarítsák, sajnos vele együtt mennek a teknősfészkek is"

-mondta Edina, aki a videóban azt is elmondta, hogy a rengeteg hínár állítólag a klímaváltozás okozta viharok hatására érkezett a Sargasso-tenger felől.