Tolvai Reni és Kállay-Saunders András 2021 szeptemberében 11 év után szakítottak. Akkoriban sok pletyka keringett arról, mi vezethetett a kapcsolatuk végéhez, de ők nem nyilatkoztak. Az elmúlt hónapokban pedig többször felmerült, hogy a két énekes ismét egy párt alkot. Először tavaly októberben, amikor egy buliban látták együtt őket. "Reni a párjaként mutatta be Andrást a többieknek, és akik rákérdezek, azoknak be is vallotta, hogy ismét együtt vannak" - állította egy informátor, amit megerősített az is, hogy Reni születésnapján is ott volt András, ez látszott az ünneplésről megosztott videón.

Most újabb apró jel erősíti a rajongók bizakodását, ugyanis az énekesnő büszkén osztotta meg Kállay-Saunders András új dalának, a Homesicknek a hírét Instagram-történetében.