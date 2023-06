Természetesen nekünk magyaroknak a Balaton az etalon, ugyanakkor Európában van pár méltán népszerű tó, melyet szintén érdemes felkeresni. Ezek a festői szépségű tavak nem csak fürdőzésre alkalmasak, épp ellenkezőleg: remek programlehetőséget nyújtanak kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Ráadásul még repülőre sem kell szállnunk, a legtöbb autóval is könnyen elérhető.

1. Plitvicei-tavak

A Plitvicei-tavak Horvátország egyik legszebb természeti látványossága, amely ráadásul pár órás autóútra található Magyarországtól. Beilleszthető első megállóként tengerpartos nyaralásunkba, de egy különálló hétvégi programnak is tökéletes. Ez egy egyedülálló tórendszer 16 tóval, 200 kisebb és nagyobb vízeséssel és páratlan túraútvonalakkal, melyet nemzeti parkká, 1979-ben pedig az Unesco világörökség részéve nyilvánítottak. Már a bejárattól pár méterre tátva marad az ember szája a gyönyörű látványtól, ez pedig csak fokozódik, ahogy a türkizkék színű tavak mellett sétálgatunk. A nemzeti park területén több útvonalat is bejárhatunk, van lehetőség hajózásra és ha elfáradtunk, kisbuszra is szállhatunk. Remek úti cél kisgyermekes családoknak, pároknak, és a túrázás szerelmeseinek.

2. Bledi-tó

A Bledi-tó Szlovénia leghíresebb látványossága, százezrek zarándokolnak ide, hogy megörökítsék a hegyekkel és erdőkkel körülvett ékszerdobozt, melynek közepén egy kis sziget és egy templom fekszik. A tóban, mely kb.2 km hosszú és néhol akár 30 méter mély, nemcsak gyönyörködni tudunk, hanem körbe is lehet sétálni, nagyjából 6 km hosszú utat kell megtennünk. Ha szeretnénk felfedezni a környéket, akkor ajánlott ellátogatni a bledi várkastélyba, ahonnan lélegzetelállító kilátás nyílik a környező hegyekre. A legfőbb látványosság mégis a tó közepén elhelyezkedő kis sziget, és az azon álló Mária Mennybemenetele-templom, ahol a hagyomány szerint ha háromszor meghúzzuk a harangot, akkor teljesül egy kívánságunk.

3. Garda-tó

A Garda-tó Olaszország legnagyobb tava és gyönyörű elhelyezkedésének köszönhetően Észak-Olaszország egyik legnépszerűbb úticélja. Itt mindenki megtalálhatja a számítását, a tó északi részén gyönyörű és izgalmas táj, valamint számos sportolási lehetőség várja a turistákat. Lehet itt túrázni, hegyet és sziklát mászni, vitorlázni és szörfözni, míg a tó déli része inkább a strandolás szerelmeseinek kedvez. A víz rendkívül tiszta, azonban nem a legmelegebb. Keveredik a mediterrán és a hegyvidéki hangulat, romantikus kis városok, várromok, termálfürdők és változatos szórakozási lehetőség várja az ide látogatókat, melyhez a kulisszát a csodás hegyek biztosítják.

4. Comói-tó

A szintén Olaszországban található Comói-tó nem véletlenül George Clooney kedvence. 410 méter mélységével Európa egyik legmélyebb tava igazán egyedülálló látvány az őt körülvevő havas hegyekkel, partmenti pálmafákkal és fényűző mediterrán villákkal. Olaszországban az egyik legelegánsabb hazai üdülőhelynek számít luxusvillákkal és számtalan hotellel. Bár fürdésre nem igazán alkalmas a festői szépségű tó, gyalog, kerékpárral vagy hajóval érdemes felfedezni a környéket.

5. Hallstatt-i tó



Hallstatt és a Hallstatt-i tó nem csak Ausztria, hanem Európa egyik legtöbbet fotózott látványossága, tipikus Instagram úticél. A romantikus kis falu egy hegyoldalon fekszik, a Hallstatti-tó és a hegy közé szorítva. A színes házak és a szűk utcácskák igazi turistalátványosságok, míg a főtéren található templomból gyönyörű kilátás tárul. A Hallstatti-tó 8 km hosszú, 2 km széles és 125 méter mély, vize kristálytiszta, ugyanakkor jéghideg, úgyhogy fürdőzésre kevésbé ajánlott.