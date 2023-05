Marics Petit a szakítás óta több lánnyl is hírbe hozták, de az énekes valószínűleg nem mostanában köti le magát.

A Valmar énekese nem is olyan régen szakított exével, Tóth Andival, de úgy tűnik, nem szomorkodik. Olyannyira nem, hogy állítólag már új szerelme is van, aki nem más, mint Kovács Gyopár. A színésznő volt Maricsék új klipjében a menyasszony, és ismerőseik szerint sokat és szívesen van együtt a két fiatal. Persze nem ő az első, akivel hírbe hozzák Petit a szakítás óta, ám egy ismerőse szerint az énekes nem akar most komoly kapcsolatot.

"Az Andival való szakítás után esze ágában sincs megállapodni, a munka mellett szórakozni akar és élvezni az életet. Ez persze nem zárja ki azt, hogy szívesen ismerkedik csinos hölgyekkel, és enged a kísértésnek. Valószínűleg Gyopárral is csak jól érzik magukat, persze szívügyekben nem lehet jóslatokba bocsátkozni, előfordulhat, hogy idővel komolyra szerelemmé fejlődik a kapcsolatuk" - mondta a Blikknek a barát.