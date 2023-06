1996 fekete betűs évként vonult be a Mount Everest történelmébe, ugyanis ebben az évben 15 hegymászó halt meg a hegyen, közülük nyolcan május 10-én, egy hirtelen jött viharban vesztették életüket. Köztük volt Rob Hall is, akinek tragikus történetét az Everest című film is megörökítette.