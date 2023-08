Kérhetjük automatába

Ma már a legtöbb online rendelést kérhetjük csomagautomatába is. Ezzel a megoldással egyrészt sokat spórolhatunk, hiszen általában jóval olcsóbb, mint a házhoz szállítás. Másrészt nagy előnye, ha nem vagyunk otthon, nem kell aggódnunk, hogy ki veszi majd át a csomagot. Rendeléskor nézzük meg a térképen, hogy melyik automata van a legközelebb hozzánk vagy olyan helyen, amit érintünk például munkába menet. Már rengeteg létezik belőlük, így biztosan találunk egy olyat, ami kedvező területen van számunkra.

Válasszuk az ingyeneset

Az online vásárláskor mindig rizikós, hogy vajon jó lesz-e a termék, ez a ruháknál pláne így van. Hiába tudjuk pontosan a méretünk, könnyedén előfordulhat, hogy a fazon miatt kisebb vagy nagyobb állna jól, ezt persze a neten keresztül nem mindig tudjuk pontosan belőni. Pont ezért lehetőség szerint ruhavásárláskor olyan oldalról rendeljünk, ahol a visszaküldés ingyenes. Ellenkező esetben akár a kedvezmény értékét el bukhatjuk azzal, hogy ki kell fizetni a postai költségeket.

Ezeket ne dobjuk ki!

A netes vásárláskor mindig őrizzük meg a zacskót vagy dobozt, amiben megkaptuk a rendelt holmit, mert sok helyen csak ezekben lehet visszaküldeni a nem jó vagy hibás termékeket. A címkét se szedjük le a ruhákról, mielőtt felpróbálnánk, mert erre is szükség van. Figyeljük az elállási határidőt, hogy nehogy kicsússzunk belőle, különben ismét probléma akadhat a cserével.

Elállhatunk a vásárlástól

Ha neten rendelünk egy akciós terméket, indokolás nélkül elállhatunk a vásárlástól az átvételtől számított 14 napon belül. Bizonyos termékek, például higiéniai árucikkek, szoftvert, vagy film- és zeneszámokat tartalmazó CD- vagy DVD-lemezek esetében azonban nem gondolhatjuk meg magunkat a felbontás után. Legtöbbször ezeknek a termékeknek a kicserélését személyes vásárlás során is kizárják az eladók.

Háztartási gépeket utánvéttel

A háztartási gépeket vagy bármilyen elektromos, drágább eszközt inkább utánvéttel fizessünk. Egyrészt azért, mert ha nem érkezik meg, akkor nem kell napokig vagy akár hetekig bajlódnunk azzal, hogy az online áruház visszautalja a pénzt. Másrészt így azt is el tudjuk kerülni, hogy olyan termékért fizessünk, ami a szállítás alatt megsérült. Utánvétes fizetésért sok helyen felszámolnak pár száz forintot, viszont egy drágább árunál inkább megéri a biztosra menni.

Ne csak az eredetin

Ha márkás ruhákat szeretnénk, akkor érdemes körülnézni az úgynevezett „gyűjtő" oldalakon, ahol több száz híres márkát megtalálunk. Ezeken is szokott kedvezmény lenni, ráadásul többször, mint az eredeti márkaoldalakon. Ez az elektromos oldalakat is igaz, böngésszük át a viszonteladókat is a kedvezmények reményében.

Vásároljunk tudatosan a piacon is Semmihez nem fogható a hangulatuk a helyi piacoknak, ráadásul friss, termelői áruhoz juthatunk, sokszor igencsak jutányos áron. Ám itt sem árt résen lenni vásárláskor, hogy ne legyen csalódás a beszerzőkörút vége. Indulás előtt például gondoljuk végig, hogy milyen célra vásároljuk a zöldárut, megtapinthatjuk, illetve megszagolhatjuk-e a zöldséges-standnál, és hogy az árunak szezonalitása van-e. Ezekre figyelj.

Először szelektáljunk

A spórláshoz az is hozzátartozik, hogy még a kedvezmény ideje alatt sem veszünk meg olyan holmikat, amikre egyébként nincs is szükségünk, csak azért mert csalogató az ára. Ezt úgy akadályozhatjuk meg, hogy a leárazások előtt kiszelektáljuk a gardróbunkat.

Ebből lesz a költőpénz

A már nem hordott darabokat töltsük fel az internetre, így ebből is visszajöhet néhány ezer forint. Azt is megtehetjük, ha sikerült eladnunk kellő mennyiségű ruhát, kiegészítőt vagy egyebet, akkor az ezekből befolyt összeget szabjuk meg a maximálisan elkölthető limitnek.

Vigyázzunk az utolsókkal

A legnagyobb kedvezmények általában az utolsó darabos termékeken vannak. Ezekkel nagyon jó üzleteket csinálhatunk, viszont legyünk körültekintőek: mindig ellenőrizzük, hogy biztosan nem hibásak vagy sérültek.

Feljebb viszik az árat

A leárazáskor a boltok is szoktak trükközni: feljebb viszik az eredeti árat, majd ebből vonják az akciót. Ez ellen nem tehetünk semmit, de pont ezért ne csak az árat nézzük, hanem azt is, hogy biztos szükségünk van-e rá.

Amit nem lehet visszavinni

Vannak olyan termékek, amiket nem cserélnek vissza boltok, hiába vonatkozik rájuk a garancia. Ilyenek a higiéniai termékek, mint például fehérnemű vagy fürdőruha, néhány helyen a fülbevaló. Ide tartoznak még a sminktermékek is.

Várjunk még néhány napot

Érdemes a leárazások megkezdése után várni még néhány napot, akár hetet. Ugyanis a kedvezmények mértéke folyamatosan csökken, általában 20-30 százalékon kezdik, a végén pedig már a 70 százalékot is elérhetik.

Így lehet még olcsóbb

A kiállított darabok egyébként is olcsóbbak, mint a raktárban lévők, a kedvezményes időszak alatt pedig pláne. Ezeket a legtöbb helyen csak akkor tudjuk kérni, ha már a többi elfogyott, mert az eladókat a munkáltató kötelezi, hogy először a raktárban lévőket adják el.

Szakértők spórolási tippjei: hozzuk ki a legtöbbet a keretünkből A vásárlástól kezdve a hulladék minimalizálásáig a szakemberek tudják, hogyan csökkenthetik a vásárlási költségünket. Íme a tippjeik.

Pénz helyett kártya

Vannak olyan üzletek, ahol nem adják vissza pénzt csere esetén, ilyenkor vagy levásárolhatjuk az összeget egy másik termékre vagy rárakják az árát ajándékkártyára. Az akcióknál ezt is vegyük figyelembe, ugyanis, ha később cserélnénk, amikor már nincs akció, lehet, hogy az összeg nem lesz elegendő a már teljes árura.

Nem jót mutat az app

A megnövekedett forgalom miatt előfordulhat, hogy a készletinformációk az üzletek weboldalain, applikációin nem naprakészek. Kérjünk telefonon tájékoztatást, és ha van rá lehetőség, tetessük félre a kiszemelt terméket.

Ilyenkor ezt kell venni

A nyár végi leárazáskor nem a télre kell gondolnunk, hanem a következő évi nyárra. Próbáljunk meg az univerzális darabokra törekedni, ne az idei divatra, mert előfordulhat, hogy jövőre már nem lesz az - írja a Fanny.