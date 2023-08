Maszatol a papíron

Nem mindegy, hogy mennyire kemény vagy puha a ceruza hegye. A kemény ceruzák (H, vagyis hard) inkább műszaki rajzokhoz, míg a puha ceruzák (B, vagyis black) inkább rajzoláshoz alkalmasak. Az íráshoz a HB a legideálisabb. Ezek nem kenődnek el, de nem is túl kemények, ezért ezt érdemes a tolltartóban tartani.

Nem fárad el a kéz

Ha gyermekünk biztosan és helyesen tartja az íróeszközt, nyugodtan választhatunk számára vékony ceruzát. Ha még kissé bizonytalan a ceruzafogása, célszerű a vastag ceruzával kezdeni az első osztályt, így hosszabb ideig írhat és színezhet anélkül, hogy elfáradna a keze.

A kényelmes fogásért

Akár vékony, akár vastag ceruzát választunk, a kisebbeknek mindenképpen háromszög kialakításút vásároljunk, mivel ezzel a legkönnyebben elsajátítható a helyes ceruzafogás, emellett kevésbé csúsznak a kezükben, mint a hatszögletű vagy hagyományos kerektestű változatok.

Mik azok a pöttyök?

Választhatunk gripes felületű, háromszögletű ceruzát is, amely kis pontokkal bordázott ceruzatestének köszönhetően még kényelmesebb és kevésbé csúszik. Ennek köszönhetően az írás magabiztosabb lehet, és gyermekünk a csúszkáló ceruza helyett a tanulásra tud koncentrálni.

Legyen törésálló!

Bizonyára mindannyiunk számára ismerős, hogy egyszer leejtve a ceruzát máris eltörik a hegye. A magas törésálló ceruza rendkívül ellenálló ceruzabéllel és ceruzatesttel rendelkezik, így még a leejtéskor sem törik el. Ez garantálja azt is, hogy hosszabb ideig használhatjuk az íróeszközt anélkül, hogy folyamatosan újra kellene hegyeznünk.

Vigyázzunk, szúrós!

A kétvégű színes ceruza előnye, hogy fele annyi helyet foglal a tolltartóban, mint a hagyományos társai. Ha viszont gyermekünk színezés közben túl közel hajol a papírhoz, legyen óvatos, nehogy megszúrja magát vele.

Puding próbája

Ha bizonytalanok vagyunk abban, melyik ceruza lenne a tökéletes választás, érdemes még az iskolakezdés előtt két-három különböző típusút beszerezni, majd kipróbálni mindegyiket. Ezt követően válasszuk azt, amellyel a legkényelmesebb írni, rajzolni, és abból vásároljunk többet.

Jelöljük meg őket!

Ne felejtsük el, ha megvásároltuk a ceruzákat, akkor az összeset meg kell jelölnünk a gyerek monogramjával. A végükre alkoholos filctollal is ráírhatjuk a nevét, de vékony dekorcímkét is körberagaszthatunk. Léteznek feliratozható változatok, ezek testére ráírhatjuk a gyerkőc nevét és osztályát is.

Így kényelmes az írás

Ha azt látjuk, hogy a gyerek ujjbegyei elfehérednek írás után, szinte biztos, hogy túl szorosan tartja a ceruzáját. A szilikonból készült speciális ceruzafogó segít megfelelően tartani az íróeszközt és fejleszti a kézügyességet is - írja a Fanny.