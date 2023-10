Ismerős az érzés mikor hazafele a munkából a tömegközlekedésen vagy autóban még azon gondolkozol, hogy milyen hosszú az este és mennyi mindenre van még időd? Aztán hazaérve elkap a fáradtság érzése és csak a telefonodat nyomogatod a kanapéra lehuppanva?

Igen, ez sokszor megesik, de nem mindig azért, mert fáradt vagy. Megeshet akkor is, ha sok terved és tennivalód van, de nincs kedved hozzájuk vagy nem tudod, hogy mihez kezdj magaddal. Azonban, ne feledd, mindig arra van időd, amire szakítasz!

Hidd el, sok minden mást is tehetsz a legújabb Netflix sorozat ledarálása vagy a legújabb TikTok trendek görgetése helyett.

Van élet a közösségi médián és a videómegosztó portálokon kívül is. Összeszedtünk pár tippet az izgalmasabb és változatosabb estékhez.

To-Do lista, blog vagy napló? Naná!

Érdemes egy listát írni, mi az, amivel szeretnél a közeljövőben foglalkozni. Nem feltétlen kell pontról pontra ezekkel foglalkozni, de jó, ha látsz egy összesítést napi teendőidről. Ha írói vénákkal rendelkezel vagy jól esik kiírni magadból a nap történéseit, akkor írj naplót vagy hozz létre egy blogot. Miért is ne? Meglátod, hogy sokkal jobban fogod magad érezni.

Főzz, kedved szerint!

Unod már a szendvicset és drága a rendelés? Dobj össze valami egyszerű, de nagyszerű főételt. Ez lehet akár, egy zöldséges tészta vagy egy tojásrántotta is. Ha úgy érzed, hogy kikapcsol a főzés, komolyabb és bonyolultabb ételek is lehetnek terítéken.

Meditálj!

Ha igazi kikapcsolódásra vágysz, lazulj el. Alakíts ki egy ZEN sarkot a lakásban vagy az is elég, ha csak találsz egy olyan helyet, ahol megnyugszol. Kapcsolj egy halk zenét, gyújts pár gyertyát, vagy akár egy füstölőt és máris élvezheted a meghitt atmoszférát és a pozitív energiákat, amelyek körbevesznek téged. Hallgathatsz vezetett meditációt, de saját magad is elrepítheted gondolataidban álom helyedre. Izmaidat, lábadat, karjaidat lazítsd el, csukd be a szemed és éld meg a pillanatot.

Tornázz, amennyit jól esik!

Ha több motivációt érzel csoportos órákon, hát fizess be egy alkalomra. Érdeklődj körbe, hogy a közeledbe milyen lehetőségek vannak. Ha megtetszik egy óra, járj rendszeresen.

Ha inkább az otthon édes otthon melegében maradnál, online is tudsz edzéseket találni. Biztosan levezeted vele a napi stresszt és még fittebb is leszel. Ha csak egy fél órát szánsz a tornára, az is elég. Jóga, bodyart vagy pilates? Bármelyiket választhatod. Ha ülőmunkát végzel, kifejezetten ajánlott is.

Mind a pilates, mind a gerinctorna jótékony hatású, mivel az egész testet átmozgatja: a hátat, a core izmokat, a medencét. Stabilizál és harmóniába helyezi a testet. Az évek során sok pozitív visszajelzést kaptam irodistáktól, hogy mennyire más lett az életük, amióta mozognak. – magyarázta Hucker Kata, pilates edző a Life.hu-nak adott interjúban.

A rendszeres jógázás pedig fejleszti testünk rugalmasságát és formálja a testtudatot. Pozitív hatással van a hormonrendszerre és idegrendszerre, segít hinni magunkban és abban: bármire képesek vagyunk.

Szánj időt a hobbidra!

Helyezd magad előtérbe és fókuszálj arra, ami igazán érdekel. Ha ez egy utazás, hát tervezd meg következő utad. Ha ez a festés, hát állj neki és fess. Ha ez a kertészkedés, hát menj ki a kertbe és ültess virágokat. Hisz, ha boldoggá tesz, miért ne dobná fel egy szürke estédet?