Köztudott, hogy III. Károly király fiai, a trónörökös Vilmos herceg és öccse Harry is magániskolába járt, ám meglepő módon nem ugyanoda, ahol édesapjuk és nagyapjuk is töltötte iskolás éveit. Mint kiderült, ennek igencsak szomorú oka van.

A királyi család rajongói kívülről ismerik a család életét, kezdve történelmétől egészen a kapcsolataikig, beleértve a családtagok iskolai hátterét is.

Fiatalabb korában Károly király a skóciai Morayban lévő Gordonstoun bentlakásos iskolába járt. Azért oda, mert apja, Fülöp herceg is ott tanult, és imádta. Fia azonban nem érzett ugyanúgy a hellyel kapcsolatban. A király állítólag merőben másképp élte meg az ott töltött éveket, mint Fülöp herceg. Társai sokat bántották, ő maga pedig a hirhedt náci börtönkastélyhoz hasonlítva „Skótszoknyás Colditznak" nevezte a helyet.

Károly gordonstouni tartózkodásáról a Netflix Korona cmű sorozatának második évada számol be. Később publikált, de 1964-ben kelt privát leveleiből fény derült a honvágyára és arra, hogyan érezte magát a bentlakásos magániskolában: „Micsoda pokol ez, főleg éjszaka! Szemhunyásnyit sem tudok aludni mostanában. A hálótermek tele vannak őrültekkel, bolond emberekkel. Jóságos ég, borzalmasak, nem is tudom, hogy lehetnek emberek ennyire aljasak.”

Amikor Károly gyermekei iskolaéretté váltak, úgy döntött, máshova küldi őket, így nem kizárt, hogy szomorú tapasztalatai miatt kerültek gyermekei inkább az Eton Kollégiumba. Állítólag az Eton lehetősége már Károly gyerekkorában is fennállt, azonban apja, Edinburgh hercege rosszallotta, hogy az iskola közel van Londonhoz és Windsorhoz, mondván, Károlynak semmi privát szférája nem lenne, ha ott töltené tanulóéveit.

Vilmos volt az első rangos családtag, akit felvettek a Berkshire-i iskolába 1995-ben, nem véletlenül: Diana hercegné bátyja és apja is odajártak. Más királyi családtagok is látogatták az intézményt korábban. Erzsébet királynő unokatestvérei: Eduárd kenti herceg, Richárd gloucesteri herceg és Mihály kenti herceg is az Eton falai között tanultak – írja a Mirror.