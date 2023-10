„Idén májusban az orvosok azt mondták, hogy nem tehetnek már érte semmit. Egyszer sem panaszkodott, egyszerűen elfogadta a helyzetet. Nem akart hospice-ba menni, otthon akart lenni" - mesélte a férfi édesanyja a Mirrornak.

Dan végül otthon halt meg, a szerettei és kutyái körében. Halála előtt karácsonyi ajándékokat vásárolt a családtagjainak, azokat be is csomagolta, és megírta saját temetési beszédét, amelyet október 3-án, a búcsúztatásán fel is olvastak. A gyászolóknak megszakadt a szíve.

Dan édesanyja és családja most aláírásokat gyűjt, hogy a brit kormány több pénzt fektessen az agydaganatok kutatásába. Az édesanya szerint az agydaganatok több 40 év alatti gyermeket és fiatal felnőttet ölnek meg, mint más rákos megbetegedések.