Ahhoz, hogy megszabadulj pár kilótól, vagy beindítsd a zsírégetést, néhány apró változtatás is elég lehet az étrendedben. Mutatjuk a kedvenc zsírégető nassolnivalónkat, az édességeket is kiváltó smoothie-nkat és az üdítőket helyettesítő, szuperegészséges italunkat.

Nassolnivaló helyett – uborkás mártogatós

A napközbeni nassolással rengeteg felesleges kalóriát viszünk be, ezért a napi nassolást is érdemes előre betervezni, és valami egészséges alternatívával kiváltani a túlságosan olajos, sós, vagy éppen cukros, szénhidrátban gazdag rágcsálnivalókat. Az egyik kedvencünk nyáron az uborkás mártogatós.

Magas víz- és alacsony kalóriatartalmának köszönhetően az uborka alapzöldség a fogyni vágyóknak. A zöldség 90 százaléka víz, így abban az esetben is nagy hasznát veheted, ha nehezedre esik meginni az ajánlott napi minimum 2 liter vizet. A B- és a C-vitaminnak fontos forrása, az utóbbi miatt az uborka héját is érdemes rajta hagyni, ráadásul a héjban található rostok javítják az emésztést. A magas víz- és rosttartalom miatt kipucolja a szervezetből a méreganyagokat. Az uborkához kiváló a görög joghurtos mártogatós, ami rengeteg fehérjét tartalmaz. Tegyél hozzá egy kevés friss kaprot, és ízlés szerint fokhagymát. A fokhagyma kiváló emésztésserkentő, csökkenti a vércukor- és a koleszterinszintet. Ezenkívül szuper immunerősítő, antioxidáns-tartalma miatt a rákos betegségek megelőzésében játszik fontos szerepet.

Édesség helyett – grépfrút- és áfonyasmoothie

Az édességvágyadat kielégítheted egy kellemesen édeskés, mégis egészséges smoothie-val. Minimális kalóriatartalma miatt a grépfrút kiváló eleme bármilyen diétának. Gyorsítja a szervezet zsírégető folyamatait, illetve vizelethajtó hatása is hozzájárul a súlyvesztéshez.

Az áfonyának rengeteg jótékony hatása van, elsősorban magas antioxidáns- és flavonoidtartalma miatt emlegetjük, pedig fogyókúrázóknak is kifejezetten ajánlott. Kutatók kimutatták, hogy akár 73 százalékkal is csökkentheti a zsírsejtek számát. Korábban már bebizonyították, hogy az áfonya növeli a szervezet polifenolszintjét – ami képes csökkenteni a II-es típusú cukorbetegség kialakulásának a kockázatát –, most azonban azt is megállapították, hogy hatékonyan fogyaszt. A polifenolok ugyanis nagy arányban képesek lebontani a szervezet zsírsejtjeit, sőt segítenek megakadályozni az újraképződésüket is.

Üdítők helyett – gyömbéres, citromos víz

Az agyoncukrozott üdítők helyett igyál vizet, amit citrommal, gyömbérrel ízesíthetsz, hogy még inkább felpörgesse az anyagcserédet. Az emberi test 70%-a víz. Minden szervünknek, minden sejtünknek szüksége van rá. A jó anyagcseréért is fontos a megfelelő hidratáltság. Még a rostos ételek is ellenkező hatást váltanak ki, ha nem iszunk mellé elegendő folyadékot. Ha viszont mindennap elég vizet iszunk, akkor a szervezetben felgyűlni hajlamos méreganyagok, salakanyagok gyorsan kiürülnek.

A citrom amellett, hogy rendkívül jó C-vitamin-forrás,tele van antioxidánsokkal is, gyulladáscsökkentő, fertőtlenítő hatású. A citromban lévő pektin kissé elnyomja az éhségérzetet, így a fogyás is könnyebben megy. A gyömbér ellazítja az emésztőrendszer izmait, így megelőzi a puffadást. Gyomorbántalmak mellett zsírégető hatásáról is ismert, amit a benne található csípős anyagoknak köszönhet. A gingerol és a shogaol nevű vegyületek aktiválják a gyomorban lévő hőreceptorokat, ami által fokozódik a bélműködés, és a zsírégető folyamatok is beindulnak.