Egészséges tízóraik, amiket a gyerekek is imádni fognak

Egy anya számára általában a 24 óra is kevés, hogy mindent elintézzen. Érdemes fontossági sorrendet állítani, és lehetőleg valahova előre bepréselni a gyerekek, és persze önmagunk megfelelő étkeztetését is. Manapság túl sok adalékanyagot, tartósítószert és felesleges cukrot viszünk be a szervezetünkbe a feldolgozott élelmiszerekkel, de nem szabad elfelejteni, hogy azok leszünk, amit megeszünk. Most mutatunk néhány egészséges, és a gyerekek számára is tetszetős tízórait.

Ha úgy érzed, a szendvics már túlságosan unalmas, akkor bevetheted a tortilla tekercset. Lényegében ugyanazokat a finomságokat lehet beletenni, de formája miatt mégis újdonságként hat a gyerekek számára. Tortillát egyébként házilag is készíthetsz, sőt, érdemes rászánni azt a kevéske időt, mert a boltiban sajnos rengeteg adalékanyag, tartósítószer található. Ha készen vagy a tortillával, mehet bele krémsajt, saláta, sonka, esetleg vékony répaszeletek, paradicsom, tojás bármi. Ha a zöldségek nem férnek bele tortillába, akkor külön is csomagolhatod őket. Vágd vékony szeletekre a répát, paprikát, vagy amit szívesen megeszik a gyerek, és készíts hozzá minél ízesebb mártogatóst.

Bolti helyett készítsd el otthon: tortillalap A boltban kapható feldolgozott élelmiszerek egy részében rendkívül magas a rejtett cukor- és sótartalom, másik felük meg tele van adalékanyagokkal. Leggyakrabban pedig találkozik a kettő. Nem kell, és nem is biztos, hogy minden ilyen élelmiszert ki tudunk iktatni a háztartásból, de amit lehet, érdemes inkább otthon elkészíteni. Ezúttal a tortillalap kerül terítékre!

A joghurttal ugyanaz a helyzet, mint a tortillával: a bolti változat rengeteg felesleges összetevőt tartalmaz. De miért is választanánk a boltit, amikor otthon percek alatt el lehet készíteni egy sokkal egészségesebb verzót. Az alapja a görög joghurt, amihez szükség van még valamilyen bogyós gyümölcsre, de mással ia próbálkozhatunk, például barackkal is nagyon finom. A gyümölcs lehet friss és természetesen fagyasztott is, ha éppen nem a szezonban készítjük. A gyümölcs egy részét pürésítsük, pár friss szemet pedig csak vágjunk apróra. A pürét a joghurt alá rétegezzük, a darabokat pedig szórjuk a tetejére A joghurtot egy kevés méz, egy késhegynyi friss vaníliával ízesíthetjük. A gyümölcs helyettesíthető egyébként házi lekvárral is. A gyümölcsjoghurt tetejére kerülhet egy kevés ropogós granola is, amit változatos összetevőkből készíthetsz el. Lehetnek benne magvak (diótól a lenmagig bármi), zabpehely, aszalványok. Ezeket egy kicsit le kell pirítani, majd hozzátenni egy kevés mézet, hogy összeálljon. Zsírpapíron hagyd kihűlni, majd mehet egy dobozba.

A palacsinta megunhatatlan a gyerekek számára, és számtalan formában elkészíthető. Ha a lehető legegyszerűbb, ámde egészséges receptet keresed, akkor próbáld ki a 3 banános, 3 tojásos, zabpelyhes receptet. A hozzávalókat csak össze kell keverni, majd mehet bele egy kis áfonya, és már lehet is sütni a kis palacsinta lepényeket. Ahogy a gyümölcsös joghurtot, ezt is elkészítheted előző nap este.