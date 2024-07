Harry hercegnek kellett visszafogni Meghan Markle-t, hogy ne menjen neki Károly királynak

Meghan Markle-t állítólag "vissza kellett tartani" attól, hogy felhívja Károly királyt, mert úgy érezte, az uralkodó "szabotálta" legújabb üzleti vállalkozását. Harry fogta vissza — állítja egy bennfentes.

Harry herceg felesége úgy gondolja, Károly király hadat üzent neki

Forrás: Getty Images

Áprilisban Meghan Markle 50 üveg eperlekvárt ajándékozott el népszerű amerikai influenszereknek. Ezek voltak új életmódmárkájának, az American Riviera Orchardnak első termékei. Egy informátor azonban arról beszélt a New Idea magazinnak, hogy a sussexi hercegné szerint "nem véletlen", hogy a király pont ezzel egyidőben dobta piacra 50 dolláros mézét.

„Megpróbálja magát életmódmogulként eladni, de most egy királyi riválissal versenyez" — hívta fel a figyelmet a forrás, aki azt is hozzátette, Meghant frusztrálta az is, hogy Károly nemrégiben egy 250 dolláros aftershave-et dobott piacra, mert ő is pont egy férfiaknak való kozmetikumcsalád kifejlesztését tervezte.