Majdnem elvetélt a harmadik gyerekével várandós, válófélben lévő rapper, Cardi B

Forrás: Getty Images

Cardi B harmadik gyerekével várandós, miközben válik férjétől

Cardi B büszkén pózolt Instagram-oldalán megmutatva már igencsak nagy terhespocakját. Cardi B nemrég jelentette be, hogy harmadik gyerekével várandós, és ezzel egy időben benyújtotta a válókeresetet férje, Offset ellen. A bejelentés augusztus 1-jén történt, amikor Cardi B szintén egy Instagram-posztban mutatta meg terheshasát, hangsúlyozva, hogy minden vég egy új kezdetet jelent számára. Cardi B egyébként már korábban, 2023 decemberében utalt arra, hogy kapcsolatuk véget ért, most azonban hivatalosan is beadta a válókeresetet. A rapper a válás során elsődleges felügyeletet kér közös gyerekeik, Kulture és Wave Set felett.

„Nem úgy volt, hogy egy nap felébredt, történt valami incidens, és úgy döntött, hogy ennyi volt. Cardi nagyon nyugodtan állt a váláshoz, és a gyerekeire koncentrál. Izgatottan várja az új babát, és új dalokat vesz fel, szóval nála minden elég jól alakul” - mondta egy forrás a rapper döntéséről.

Kapcsolatuk során Cardi B és Offset többször is szakítottak és kibékültek, gyakran Offset hűtlenségi botrányai miatt. Annak ellenére, hogy házasságuk viharos volt, Cardi B úgy nyilatkozott, hogy mindig is erős kötelék volt közöttük és kölcsönös támogatás jellemezte őket, ami még a házasságuk vége felé is megmaradt​. Nem ez az első eset, hogy Cardi B beadja a válókeresetet, 2020 szeptemberében is így tett, akkor „kibékíthetetlen ellentétekre" hivatkozott, de mégsem voltak annyira kibékíthetetlenek, ugyanis nem sokkal később visszavonta, és újra összejöttek. Második gyerekük ezután, 2021. szeptember 4-én született.

A rapper nemrég arról is beszélt, hogy egy ijesztő baleset következtében majdnem elvetélt. „Volt egy nagyon szörnyű balesetem" - mondta a rapper, aki nem bocsátkozott részletekbe arról, hogy pontosan mi történt vele, de azt elmondta, hogy ennek következtében ideiglenesen lebénult. „Ez a kis dolog majdnem a gyerekem életébe került" - mondta még, de szerencsére nem így történt. Cardi hozzátette, hogy azóta hazatért a kórházból, de még mindig fájdalmai vannak.