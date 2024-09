Megszületett a válófélben lévő Cardi B harmadik gyereke

Instagram-oldalán közölte az örömhírt rajongóival Cardi B: szeptember hetedikén megszületett harmadik gyereke. A családjuk bővüléséről a nyáron adott hírt a rapper, ezzel együtt az is bejelentette, hogy elválik gyerekei apjától, Offsettől.

Megszületett Cardi B harmadik gyereke

Forrás: Getty Images

Cardi B ismét egy kislánynak adott életet, a pici szeptember hetedikén érkezett a családjukba. A 31 éves rapper egy lapozható Instagram-posztban osztotta meg a hírt. A felvételeken látható az új családtag, Cardi B, az idősebb gyerekei, a 3 éves kisfia, Wave és 6 éves kislánya, Kulture társaságában, de természetesen Offset, a gyerekek apja is ott volt, aki hamarosan a rapper exférje lesz.

Várandósságának hírét augusztus elején jelentette be, vagyis az utolsó pillanatig titkolta a rapper. Ezzel az örömhírrel szinte egyidőben osztotta meg azt is, hogy elválik férjétől. A se veled, se nélküled kapcsolat már a kezdettől zűrös volt, Cardi már 2020 szeptemberében is el akart válni, és be is adta a válókeresetet, hogy aztán közel két hónappal később visszavonja azt, és bejelentse, hogy újra együtt vannak Offsettel. „Nem úgy volt, hogy egy nap felébredt, történt valami incidens, és úgy döntött, hogy ennyi volt. Cardi nagyon nyugodtan állt a váláshoz, és a gyerekeire koncentrál. Izgatottan várja az új babát, és új dalokat vesz fel, szóval nála minden elég jól alakul” — mondta el a forrás. A forrás megjegyzi, hogy bár Cardinak és Offsetnek már legalább egy éve voltak problémái, együtt döntöttek a válás mellett, Cardi barátai pedig csak azt szeretnék, hogy a rapper boldog legyen.

Majdnem elvetélt Cardi B

A rapper nemrég arról is beszélt, hogy egy ijesztő baleset következtében majdnem elvetélt. „Volt egy nagyon szörnyű balesetem" - mondta a rapper, aki nem bocsátkozott részletekbe arról, hogy pontosan mi történt vele, de azt elmondta, hogy ennek következtében ideiglenesen lebénult. „Ez a kis dolog majdnem a gyerekem életébe került" - mondta még, de szerencsére nem így történt.