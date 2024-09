Manipuláció a párkapcsolatban: 3 figyelmeztető jel, hogy a partnered befolyásolni próbál

A birminghami okleveles pszichológus és író, Dr. Lalitaa Suglani nemrég egy Instagrammon közzétett videójában beszélt a manipuláció 3 lehetséges módjáról, amelyek komoly hatással lehetnek a párkapcsolatodra. A gázlángozástól a pénzügyi irányításon át az elszigetelésig érdemes figyelni az apró jeleket, hiszen a manipuláció számtalan formában megnyilvánulhat és sokszor olyan kifinomult eszközökkel és módon történik, hogy észre sem vesszük, hogy a partnerünk éppen manipulál minket.

A manipuláció olyan alattomos lehet, hogy sokszor nem is vesszük észre, hogy megtörténik.

Forrás: Shutterstock/SvetaZi

Ez a három rejtett módja a manipulációnak

Dr. Suglani rendszeresen posztol az Instagramon, ahol számos mentális egészséggel kapcsolatos témát érint. „Volt már olyan érzésed, hogy nem bízhatsz a saját gondolataidban, mert a partnered ragaszkodott hozzá, hogy mondtál valamit, amiben te biztos voltál, hogy nem mondtad?” - tette fel a kérdést a videóhoz kapcsolódóan Dr. Suglani. „És milyen gyakran kérsz bocsánatot, még akkor is, ha tudod, hogy nem csináltál semmi rosszat?” -Folytatta, és azt írta, hogy a manipuláció olyan alattomos lehet, hogy sokszor nem is vesszük észre, hogy megtörténik.

Sokszor a manipuláció azért történik, mert a társunk fél attól, hogy kilépünk a kapcsolatból és elhagyjuk őt.

A gázlángolás, ami képes teljesen lerombolni az önbizalmat

Az első ilyen jel a gázlángolás (gaslighting), ami az érzelmi manipuláció egy olyan alattomos formája, ami akár teljesen tönkre is tehet. Ez a manipulációs eszköz arról szól, hogy a társunk úgy viselkedik velünk, hogy előbb utóbb úgy érezzük, mintha elvesztettük volna a józan eszünket. Megkérdőjelezzük a saját igazunkat, emlékeinket, hiszen úgy állítja be őket, mintha azok vagy meg se történtek volna, vagy nem úgy, ahogy az valójában történt. A gázlángozó technikákat alkalmazók úgy viselkednek, hogy a partnerük kételkedjen a saját tapasztalataiban, ezzel zavarttá és bizonytalanná téve őt a távozással kapcsolatban. A partner lassan, fokozatosan épít le minket, annak érdekében, hogy teljes kontrollt gyakoroljon felettünk. A folyamat során pedig annyira elbizonytalanodunk a saját valóságérzékelésünkben, hogy végül már saját magunkat is megkérdőjelezzük.