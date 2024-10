Angelina Jolie egyik gyereke sem akar olyan lenni, mint a szüleik: a színésznő vallott erről

„Nem, szerintem ők különösen félénk, privát életet élő emberek” – mondta a 49 éves színésznő az E! Newsnak a „Maria” című új filmje Los Angeles-i AFI-premierjén. Ezek szerint Angelina Jolie gyerekei közül egyiksem fog szüleik nyomdokaiba lépni.

Angelina Jolie elárulta, érdekli-e a gyerekeit a színészet

A Mr. & Mrs. Smith főszereplői – akik 2019-ben váltak el – hat gyermeket nevelnek: Maddoxot, Paxot, Zaharát, Shilohot, és a 16 éves ikreket, Knoxot és Vivienne-t. Bár a fiatal felnőttek és tinédzserek túlnyomórészt magánéletet élnek, a híres szüleik árnyékán kívül is próbálnak nevet szerezni maguknak. Vivienne korábban belekóstolt a színészetbe, amikor 2014-ben, anyjával együtt játszott a Maleficent című filmben. Idén pedig a tinédzser segített Jolie-nak a Broadway darab The Outsiders produceri munkáiban.

Knox 2016-ban a Kung Fu Panda 3 egyik karakterét szólaltatta meg, míg nővére, Shiloh imád táncolni. Zahara korábban szintén szinkronszerepet kapott a Kung Fu Panda 3 című filmben, és követve szülei példáját, humanitárius munkát végez: 2019 októberében ékszereket tervezett, amelyek bevétele a bántalmazott nők javára szolgált. Jelenleg a Spelman Főiskolán tanul, ahol csatlakozott a Mu Pi Chapterhez, az első fekete női társadalomhoz, az Alpha Kappa Alphához.

Maddox többször is együtt dolgozott az anyjával, segédkezett a szülei 2015-ös By the Sea drámájában és Jolie 2017-es First They Killed My Father című filmjében, amely a kambodzsai népirtásról szól.

A gyerekek közül egyiknek sincs közeli kapcsolata Pitt-tel, és közülük többen elhagyták a híres vezetéknevét.