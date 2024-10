Tom Brady megdöbbbent: sosem gondolta volna, hogy Gisele Bündchennek és Joaquim Valentének gyereke lesz

Gisele Bündchen és Joaquim Valente már több mint egy éve élnek boldog párkapcsolatban és hamarosan a babájuk is megszületik. A szupermodell exe, Tom Brady csak nemrégiben tudta meg, hogy Gisele gyereket vár.

Gisele Bündchen és Tom Brady ritkán beszélnek egymással

Tom Brady most tudta meg, hogy Gisele Bündchen terhes

Ahogy a nagyvilág, úgy a szupermodell exférje, Tom Brady is csak a napokban értesült arról, hogy exe, Gisele Bündchen és annak új, dzsúdzsucuoktató barátja, Joaquim Valente babát várnak. A TMZ arról számolt be, hogy a brazil szépség körülbelül öt-hat hónapos terhes, vagyis a baba 2025 elején születik majd meg. „Tom csak nemrég tudta meg, hogy Gisele terhes. Tudta, hogy a dolgok komolyak Gisele és Joaquin között, de soha nem gondolta volna, hogy közös gyerekük lesz” – nyilatkozta a sportoló egyik barátja és azt is elárulta, milyen viszonyban van most egymással Gisele és Tom. „Azt hiszem, csak akkor beszélnek egymással, amikor kell (...) Tom mindent megtesz a gyerekekért, mindig őket helyezi előtérbe, és csak ez számít” - tette hozzá.

Bradynek és Bündchennek két közös gyereke van

Bündchen és az NFL-ikon, Tom Brady válása 2022 októberében vált hivatalossá, miután 13 évig voltak házasok. Két közös gyermekük született: Benjamin és Vivian, akik most 14, illetve 11 évesek. A válás idején Bündchen több interjúban is beszélt arról, hogy bár nehéz időszakon mentek keresztül, az új kapcsolatában talált megnyugvás és stabilitás sokat segített neki. „Joaquim igazi támasz volt számomra a válás idején” – mondta koábban.