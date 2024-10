Aludni sem tudott az aggodalomtól

Egy bennfentes arról számolt be, hogy Erzsébet királynőnek számos álmatlan éjszakája volt: félt, hogy ekveszíti az unokáját, és tudta, ha tragédia történik az veszélyezteti az utódlási vonalat is. Olyan szabály természetesen létezik, amely tiltja, hogy a trónörökösök együtt repüljenek, amit azért hoztak meg, hogy a monarchia pedig stabil maradjon. Károly király egykori pilótája, Graham Laurie a Right Royal Podcastban elárulta, hogy Vilmos herceg 12 éves koráig - az uralkodó írásos engedélyével ugyan - Diana, Károly, Vilmos és Harry együtt is repültek, majd amikor Vilmos 12 éves lett ő már külön gépen utazott.

György örökölte apja repülés iránti szeretetét

A The Sun értesülései szerint György herceg a nyári szünet végén egy repülőleckén is vett. Úgy tudni, a fiatal trónörökös oktatóval repült - és imádta - miközben szülei a földről figyelték őt a White Waltham repülőtéren, amely Maidenhead közelében található, és mindössze húszperces autóútra van windsori otthonuktól.