5 szuper program gyerekekkel az őszi szünetre

Tudjuk, hogy nem könnyű elmozdítani a gyerekeket a számítógép és a tévé elől, de az őszi szünet remek lehetőséget kínál arra, hogy minőségi időt töltsünk együtt a családdal. Szerencsére számos program közül választhattok országszerte, amelyekkel felejthetetlen élményekkel gazdagodhattok. Íme 5 nagyszerű ötlet, amelyek közül közösen válogathattok, vagy akár mindet kipróbálhatjátok!

Az őszi szünet remek alkalom a közös időtöltésre, bármelyik program mellett is döntötök, az élmény garantált.

5 programötlet az őszi szünetre

1. Törpikék a Füvészkertben

A Füvészkertben ismét megnyílt a lenyűgöző Garden of Lights fény- és multimédia-kiállítás, ezúttal Hupikék törpikék tematikával. Igazi egész estét kitöltő program, amelyet a felnőttek is ugyanúgy tudnak élvezni, mint a gyerekek. A kertben sötétedés után felgyúlnak a fények és világító Aprajafalvává változik, ahol a gyerekek nemcsak a varázslatos mesevilágot élvezhetik, hanem a fenntarthatóságról is tanulhatnak. Okoska, Törpilla, Törpicúr és Nótata mellett még számos, a meséből jól ismert törppel és persze a jellegzetes gombaházikókkal, de még Hókuszpókkal és Sziamiaúval is találkozhattok itt.

2. Halloween a Piczinke Póniudvarban

Idén is várnak benneteket a Piczinke Póniudvarba egy varázslatos halloweeni kalandra. A Póniudvar nemcsak a gyerekeknek, hanem az egész család számára kínál izgalmas élményeket a Halloween időszaka alatt. Fedezzétek fel a kalózok rejtett kincsét, találkozzatok Jack kapitánnyal és az aranyat őrző szellemekkel. Az interaktív mese mellett halloweeni játékok, tökvásár, pónilovaglás és állatsimogató várja a kicsiket és nagyokat. Ne hagyjátok ki a Zombi bárt és a kalóztanyát sem, ahol izgalmas furcsaságokkal találkozhattok! Jelmezben érkezni nem kötelező, de ajándék várja a beöltözőket.

3. Töklámpás Fesztivál a Hősök terén

Október 26-án ismét megelevenedik a Hősök tere a 16. Töklámpás Fesztivál keretein belül. Vidd magaddal az otthon kifaragott töklámpásodat, amelyet 19 órától mutathatsz be a többi résztvevőnek. A fesztivál nemcsak a kreatív alkotásokról szól, hanem a jótékonykodásról is: a Gyermekétkeztetési Alapítvány adománygyűjtést szervez, így ha teheted, hozz magaddal néhány tartós élelmiszert, hogy segítsd a nélkülöző családokat. Ne felejts el beöltözni sem. Az eseményen való részvétel ingyenes.

4. Látogassatok el a Skanzenbe a Múzeumok Őszi Fesztiválja idején

A Skanzen Szentendrén 2024. október 26-31. között számos kézműves programmal és játékos helyszínekkel készül kicsiknek és nagyoknak egyaránt a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretein belül. Díszíthettek fakanalat, bemutatják a csigatészta készítésének rejtelmeit és tematikus felfedezőtúrával is készülnek, ahol megkereshetitek a megjelölt tárgyakat a gasztronómiával kapcsolatos helyszíneiken és ha sikerült, átvehetitek a jutalmatokat.

5. Használjátok ki a jó időt, irány a színpompás természet

Érdemes kihasználni még a szép őszi napsütéses napokat és sétálni egy nagyot a természetben. Készítsetek össze piknikkosarat, vigyetek magatokkal termoszban teát és indulhat is a kaland! A Normafa minden évszakban közkedvelt kirándulóhely, de sétálhattok egyet a Merzse-mocsár, a Farkas-erdő, vagy a Naplázs-tó környékén is. A Mogyoró-hegy is remek célpont lehet, ahol kisállatkert és játszótér is várja az látogatókat. A séta során gyűjtsetek sok őszi termést és színes levelet, amiből otthon közösen készíthettek kreatív őszi lakásdíszeket.