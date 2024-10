Duzzogva, rossz hangulatban sétált Suri Cruise édesanyjával - Fotósorozat készült róluk

A minap már sikerült lencsevégre kapni Suri Cruise-t New Yorkban, amikor az édesanyja macskájával, Elenorral sétált. A hét második felében Katie Holmesszal készültek róluk közös felvételek.

Katie Holmes és Suri Cruise között mint ha feszültség lett volna

Forrás: Northfoto

Suri Cruise nem tűnt vidámnak

A Carnegie Mellon hallgatója, Suri a múlt hétvégén Pennsylvaniából New Yorkba utazott hogy támogassa édesanyját a Broadway-i debütálásán az Ethel Barrymore Színházban az Our Townban. Suri Cruise azért is tudott eljönni az egyetemről, mert éppen szemeszterszünet van, az órái pedig csak október 21-én folytatódnak. A képsorozaton Suri egyáltalán nem tűnt vidámnak, bár néha mosolygott, a legtöbb felvételen gondterhelt volt az arca, de az is lehet, hogy duzzogott.

Augusztus elején szintén pocsék hangulatban, sírás közben fotózták le Surit.

Suri Cruise nem tűnt túl vidámnak

Nyár végén látták együtt őket

Augusztusban látták, hogy Suri Holmes segítségével beköltözött a kollégiumba. A lány egy másik diákkal osztozik a kollégiumi szobán, így hatalmas változás ez az életében. Természetesen Tom Cruise és Katie Holmes lányának lenne lehetősége lakást bérelnie az iskola környékén, de Suri másképp döntött. „Suri a teljes egyetemi élményt akarja, ezért kipróbálja a kollégiumi szobákat, és lesz egy szobatársa” - nyilatkozta akkor egy bennfentes.