Gisele Bündchen nem örült, hogy lelepleződött a terhessége

A 44 éves brazil szupermodell Joaquim Valentétől vár gyereket, és már nagyon várják, hogy elkezdődjön életük új szakasza. Gisele Bündchen szerette volna a lehető legtovább titokban tartani terhességét, ám a hír kiszivárgott.

Gisele Bündchen harmadik gyermekével várandós

Forrás: AFP

Új fejezetet nyit életében Gisele Bündchen

Bár Gisele Bündchen izgatottan készül élete következő nagy kalandjára, akkor egyáltalán nem volt boldog, amikor a lapokba került várandósságával. Benfenntesek szerint a modell a lehető legtovább titkolni akarta várandósságát, éppen ezért exe, Tom Brady - akivel két közös gyerekük van: Benjamin és Vivian - se tudott róla. Úgy tudni, Tom nagyon meglepődött, sosem gondolta, hogy Gisele és Joaquim Valente - akiről itt írtunk bővebben - gyereket szeretnének. Időközben arról is hallani, hogy bár a közös babát nagyon várják és boldogok együtt, nem házasodnak össze.

Nagyon odafigyel az életmódjára

A modell mindig is egészséges életet élt, de most méginkább megválogatja, hogy mit eszik, hogy megfelelő táplálékot biztosítson a fejlődő babának, edz és pilatesre is jár.

Gisele otthonszülést tervez

A bennfentesek elárulták, hogy Bündchen otthon szeretné megszülni a gyerekét, amely számára szimbolikus jelentőségű. Gisele szerint az, hogy nem kórházban hozza világra a babáját, sokkal meghittebb módja az új élet érkezésének.