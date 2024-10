Megdöbbentő ok: ezért nem megy hozzá Gisele Bündchen születendő gyereke apjához

Harmadik gyerekét várja a 44 éves brazil szupermodell. Gisele Bündchen Joaquim Valentétől vár gyereket, és azt tervezik, otthon hozza világra a babát. Házasságról azonban egyelőre szó sincs.

Gisele Bündchen nem megy hozzá gyermeke apjához

Forrás: Getty Images

Gisele Bündchen egyelőre nem megy hozzá párjához

A szupermodell barátai arról számoltak be, hogy Gisele és a 37 éves dzsúdzsucuoktató Joaquim Valente - akiről bővebben itt írtunk - nagyon izgatottak a baba miatt, de azt is elárulták, nem számítanak arra, hogy Bündchen és párja összeházasodnak, és arról is beszéltek, hogy miért. „Hatalmas különbség van köztük nettó vagyon tekintetében” - nyilatkozta egyikük.

A szupermodell félti a vagyonát

A Victoria's Secret-modell és volt férje, a visszavonult NFL-sztár, Tom Brady 13 év házasság után 2022. október 28-án véglegesítették a válásukat, és Gisele - aki 2021 decemberében ismerkedett meg Valentével és 2023 óta randiznak - egyelőre nem akarja újra kimondani az igent. Ennek az egyik oka biztosan az, hogy ha esetleg zátonyra futna a kapcsolata, ne legyen gond a vagyonmegosztással, mint Brady esetében. „Lassan haladnak” - mondta egy bennfentes 2024 februárjában. „Jó barátokként kezdték. Nagyon óvatos a dologgal kapcsolatban, titokban akarta tartani, amíg megismerik egymást."