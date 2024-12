Így él most Alain Prost, Ayrton Senna legnagyobb vetélytársa

A Netflix Senna című, már streamelhető életrajzi minisorozata a Forma-1 egyik legsikeresebb pilótájának világával, Ayrton Sennát, akinek a sportágban betöltött szerepét, életének személyes és szakmai történetét láthatják a nézők. A sorozat azonban olyan versenyzőket is kiemel, akik befolyásolták Senna szakmai életét, köztük ádáz riválisát és egykori csapattársát, Alain Prostot. Prost pályafutása és öröksége ugyanolyan nagyszerű, mint Sennáé, kettejük között a különbség, hogy míg Ayrton Senna belehalt az F1-be, Prost tovább élt és él a mai napig.

Alain Prost gratulál Ayrton Senna győzelméhez

Forrás: AFP

Alain Prost Forma-1-es pályafutása

Prost az 1970-es évek végén több Formula-3-as bajnoki címet nyert, ami miatt több Forma-1-es csapat is szemet vetett rá, mint potenciális pilótára. Az 1980-as szezonra a McLaren csapatához szerződött, ahol első versenyén pontot szerzett, Alain Prost azonban úgy döntött, hogy az első szezonja után elhagyja a McLarent. Arra hivatkozva, hogy úgy érzi, több balesetért is őt hibáztatják. Prost ezután 1981-ben a Renault csapathoz csatlakozott, ahol több nagydíjfutamot is megnyert. Prost és a Renault közötti konfliktusok azonban oda vezettek, hogy a csapat az 1983-as szezon után kirúgta őt.

Alain Prost ezután újra a McLarenhez szerződött, 1984 és 1989 között tehát az eredeti Forma-1-es csapatánál versenyzett. Ebben az időben Prost Ayrton Senna ellen versenyzett, aki akkor Toleman csapatának pilótája volt. 1985-ben Alain Prost világbajnok lett. Miután Senna 1988-ban csatlakozott a McLaren csapatához, Prosttal csapattársak lettek, ám a a köztük lévő rivalizálás ezzel még tovább fokozódott. Senna 1988-ban, ha nehezen is, de legyőzte Prostot, és világbajnok lett. Senna és Prost első vitatott Forma-1-es balesete az 1989-es Japán Nagydíjon történt, amikor Prost nem engedte Sennának, hogy belülről megelőzze őt. A Senna körüli viták és Prost elégedetlensége a McLarennel végül ahhoz vezetett, hogy elhagyta a csapatot. Prost ezután az 1990-es szezonra a Ferrarihoz csatlakozott, ami a Japán Nagydíjon a második vitatott balesethez vezetett, amelyben Senna és Prost is részt vett. Az 1991-es szezon után Prost elhagyta a Ferarri csapatát, és az 1992-es szezont ki is hagyta. 1993-ban tért vissza a Forma-1 világába, amikor is a Williams csapatához csatlakozott, és megnyerte negyedik és egyben utolsó bajnoki címét.