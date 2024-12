A mentes nem egyenlő azzal, hogy egészséges: hogyan étkezzen a gyerek?

Cukormentesen

A legtöbb esetben a szülők nem csak kihagyják, de helyettesítik a cukros ételeket olyan nyalánkságokkal, ami édesítőszerrel készül. Pedig a gyerek szervezetének nincs szüksége édesítőszerre, ráadásul azt sem tudjuk pontosan, hogy a ma széleskörűen használt édesítők hosszú távon milyen hatással vannak a szervezetre, főleg egy gyerekére. Inkább egy nagyon kicsi cukor vagy méz kerüljön a gyerek étrendjébe, mint édesítő. De itt is fontos a mérték. Ha pedig mindenképp édesítő, akkor stevia. A kiegyensúlyozott táplálkozás mellett hetente párszor belefér, hogy a gyerek kis mennyiségben édességet egyen a főétkezés után. A desszertek teljes tiltása nem vezet jóra, és a későbbiekben akár addikciókhoz is vezethet. A legjobb viszont, ha már pici koruktól arra szoknak a gyerekek, hogy az eltúlzott édes íz nincs jelen az étkezésükben – javasolja a dietetikus.

Vegetáriánus és vegán

Egyre több szülő neveli vegetáriánusságra vagy vegánságra a gyereket.

A vegetáriánus étrend – ami nem tartalmaz húst – alkalmazható a gyermekek körében is nagy körültekintéssel, de a vegán étkezés nem való nekik. A fejlődő szervezetük egyszerűen többet igényel a növényi étrendnél, ami nem tartalmaz semmilyen állati eredetű terméket, sem tojást, sem tej-tejtermékeket. Figyelembe kell vennünk, hogy a kicsik szervezete fejlődésben van. Ezáltal sokféle tápanyagra van szükségük, köztük fehérjére. Persze akár vegán ételekkel is ki lehet a fehérje igényt elégíteni, de elég valószínű, hogy hiányos lesz az aminosav bevitel. A fehérjék aminosavakból épülnek fel, és van kilenc esszenciális aminosav, amelyeknek mindenképpen külső forrásból kell származniuk, tehát a szervezet nem képes előállítani. Ezek hiánytalanul, együttesen csak az állati eredetű élelmiszerekben vannak benne. Még felnőtt esetében is rendkívül körültekintően kell összeállítani egy vegán étrendet ahhoz, hogy ne alakuljon ki fehérjehiány, nem, hogy egy fejlődő szervezetnél. A másik fontos dolog, amire szüksége van egy gyerek szervezetének, az a kalcium. A vegánok tejet, tejterméket sem fogyasztanak, pedig az a legjobb és legegyszerűbb forrása. A kalciummal dúsított rizstej például fele annyira értékes, mint egy pohár tej, még akkor is, ha a kalciumtartalma ugyanannyi. Ennek oka, hogy a kalcium-foszfor arány a tejtermékekben a legmegfelelőbb ahhoz, hogy a kalcium a legjobban tudjon hasznosulni. A savanyított tejtermékek esetében - mint a kefir vagy joghurt - a jótékony baktériumok szerepe is fontos, bár igaz, hogy ma már lehet kapni növényi joghurtból is olyat, ami élőflórákat tartalmaz.