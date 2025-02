Szakíts okosan, avagy a könnyebb elengedés titka

Egy szakítás mindkét fél esetében fájdalmas, de sok múlik az elválás módján is. Amikor a szerelem lángjai elalszanak és nem folytatható a párkapcsolat, ideje elgondolkodni a kapcsolat véget vetésének. Ha megfelelően intézzük, kisebb lesz a fájdalom szakítás után.

Szakítás után meg kell küzdeni a gyásszal, de ha okosan csináljuk, minimalizálhatjuk a fájdalmat.

Forrás: Shutterstock

Miért olyan nehéz a szakítás?

Tartson a párkapcsolat évekig vagy hónapokig, szakítás után mindig nehéz feldolgozni a veszteséget. Ilyenkor joggal érezheti úgy az ember, hogy átverték és a kapcsolat ablakon kidobott idő, a szakítás utáni depresszió nagyrészt a bennünk keletkezett űr miatt alakul ki. Nincs mese, végig kell járni a gyász fázisait.

Ilyenkor legjobb, amit tehetünk, ha újra felfedezzük és megismerjük önmagunkat, illetve számot vetünk arról, hogy miben fejlődtünk a párkapcsolat során.

Mikor kell szakítani?

Amikor az elhidegülés és párkapcsolati problémák már fenntarthatatlanok és úgy érezzük, már nem építjük, hanem csak romboljuk egymást, ideje elgondolkodni a különváláson. Rengeteg dolog múlik az időzítésen: talán nem kell taglalni, hogy Valentin nap, születésnap, névnap, karácsony, húsvét miért a lehető legrosszabb időpont szakításra. Ilyenkor nem csak az ünnep fényét rontjuk el a másik félnek, de egy munka szempontjából passzív időszakban éri a veszteség.

Legjobb, ha a szakítás idejét hét elejére, egy munkanapra időzítjük, tehát egy aktív időszakra, amikor a hét további részében el tudja magát foglalni valamivel.

Amennyiben pénteken szembesítenénk, szakítás utáni hétvégén könnyen belesüppedhet az önmarcangolásba és sajnálatba. Ez nem csak a másik fél, de a saját szempontunkból is előnyös, mert nem fogunk egész héten a szakítás módján gondolkodni, hogy vajon jól csináltuk-e.

Szakítás utáni depresszió sokakat felemészt, ilyenkor alapos önvizsgálatra van szükség.

Forrás: Shutterstock

Mennyi idő kell a szakítás feldolgozásához?

Párkapcsolata válogatja, hogy mennyi idő kell a szakítás feldolgozásához, például nagyon nem mindegy, hogy egy több éve élettársi kapcsolatban élő vagy egy pár hónapja randizó párról van szó. Ebben a kérdésben párkapcsolati szakértők véleménye is megoszlik, egyesek szerint 60 nap is elég, míg mások szerint akár 1 év is lehet, és rengeteg önismeret szükséges ahhoz, hogy újraépítsük magunkat.