Sokan álmodoznak arról, hogy egy másik országban szerezzenek diplomát, új kultúrát ismerjenek meg, és magabiztos nyelvtudással, széles látókörrel induljanak el a pályán. Egy külföldi egyetem nemcsak óriási szakmai lehetőségeket jelenthet, hanem egy életre szóló élményt is – ehhez azonban elengedhetetlen az alapos anyagi felkészülés. Összegyűjtöttük, mire érdemes figyelni, ha valaki szeretné, hogy gyermeke majd a határon túl kezdjen új fejezetet az életében.

Egyetem külföldön: életre szóló élményt, azonban elengedhetetlen az alapos anyagi felkészülés.

Forrás: Shutterstock

Egyeten külföldön – Mennyi az annyi?

A tandíj összege országonként, sőt, intézményenként is jelentősen eltérhet. Míg egyes európai egyetemeken (például Németországban vagy Skandináviában) a felsőoktatás állami támogatással ingyenes vagy kedvezményes EU-polgárok számára, máshol – például az Egyesült Királyságban vagy az Egyesült Államokban – akár több ezer eurós vagy dolláros tandíjjal is számolni kell évente.

A megélhetési költségek is alaposan megterhelhetik a pénztárcát. Albérlet, közlekedés, élelmiszer, taneszközök – ezek együttesen havonta több száz euróba is kerülhetnek. Érdemes utánanézni, hogy az adott városban mennyire drága az élet, ugyanis például egy vidéki lengyel vagy cseh egyetem jóval olcsóbb lehet, mint egy londoni vagy párizsi intézmény. A legtöbb európai városban a hallgatói megélhetési költségek 600–1200 euró/hó között mozognak.

​A legfrissebb hivatalos adatok szerint a 2023/2024-es tanévben több mint 17 500 magyar diák tanul külföldi felsőoktatási intézményekben, ami a teljes magyar egyetemi hallgatói létszám körülbelül 7%-át teszi ki.

A magyar diákok által preferált egyetemi városok közé tartoznak:​

Bécs:

Berlin:

Amszterdam

Koppenhága

Anyagi biztonság – nemcsak a bankszámlán

Nem csupán az induló költségekre kell gondolni, hanem azokra a váratlan helyzetekre is, amelyek felboríthatják a családi költségvetést. Ilyen lehet például egy betegség, baleset vagy más egészségügyi vészhelyzet, de előfordulhat, hogy időlegesen munkaképtelenné válik a szülő. Ilyenkor jelenthet stabil hátteret egy tudatosan, időben megkötött biztosítás, amit a következő példák is bizonyítanak: például egy 15 évre megkötött, az első évben havi 30.000 forintos megtakarítás eredménye közel 10 millió forint lehet; vagy a gyermek születésekor, 20 évre megkötött, az első évben havi 50.000 forintos megtakarítással már akár 25 millió forint is lehet ez az összeg a szolgáltatás lejártakor.