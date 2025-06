Életveszélyes diétaprogramok és extrém edzések – Vigyázat! Akár bele is halhatsz!

Amikor beköszönt a nyár, rengetegen lepik el a konditermeket, a futópályákat és a boltok saláta szekcióját. Ilyenkor a legtöbben megpróbálják a maximumot kihozni az adottságaiból, azonban azok, akik megfelelő háttérkutatás nélkül belekezdenek egy extrém edzés - vagy diétaprogramba, amivel lehet a saját egészségükkel és olykor az életükkel játszanak.

Diéta és edzés fajták, amit el kell kerülnöd!

Forrás: Getty Image

Biztos te is találkoztál már azokkal a bizonyos 20, 30, 60 napos kihívásokkal, amik leuralják a közösségi médiát. Azonban a szakértők szerint ezek a kihívások nemcsak hatástalanok lehetnek, de még életveszélyesek is! Ismerd meg te is, milyen egészségkárosodásokat okozhatnak a felületes edzések!

Felejtsd el te is az extrém diétaprogramokat és edzéseket

A túl gyors fogyás és hirtelen kialakult edzésterhelés több különböző egészségkárosodással járhat:

Izom és ízületi károsodás már fiatal korban

Súlyos hormonális zavarok

Anyagcsere zavarok

Ájulás akár szívritmuszavar létrejötte

Fiatalkori porckopás

A motivációs kihívásokról

A közösségi média, leginkább a TikTok tele van motivációs kihívásokkal, mint a 75 days hard challenge. Ezek a kihívások ellenőrzött körülmények között, tudatosan, információk, praktikák birtokában sikeresek lehetek, de a legtöbben sajnos ezek hiányában kezdenek neki a bikini body fogyásnak. Sokszor ezek a kihívások minden szakmai háttér nélkül készülnek el, ami elképesztően veszélyes lehet az egészségedre. Ezért kell minden platformnak, edzéstervnek, diétának utána nézni és ha válaszolsz a következő kérdésekre, minimalizálhatod a veszélyfaktort. Ez az edzés vagy diéta a te szinteden kezdődik? Beleillik a hétköznapjaidba? Nem lenne túl intenzív, drasztikus váltás?

A gyors eredményeket ígérő diéták mindig gyanúsak!

Az egészséges testhez hosszú idő kell, ezek a gyors programok szinte azonnali hatást ígérnek, pedig hosszútávú problémákat okozhatnak. Ezek a gyors, extrém és drasztikus módszerek, edzések hihetetlenül kimerítenek mentálisan és fizikálisan is. Az ilyesfajta fogyások mindig jojo effektushoz vezetnek: aki hirtelen ledob 5-10 kilót olyan hirtelen vissza is kapkodja azt, agy akár többet. Éppen ezért egy hosszabb lefolyású, kevésbé extrém terv sokkal jobb eredményeket hozhat a számodra. A tökéletes testet és az egészségedet soha ne sürgesd!