Intő jel a lagzin - A nagy tortateszt, ami előrevetítheti a válást

A házasság sosem egyszerű, de egy nagymama szerint már az esküvő napján akad egy apró jel, ami sokat elárulhat a jövőről. Ha a férj viccnek szánva a tortát a menyasszony arcába nyomja, az nem mókás gesztus, hanem intő figyelmeztetés is. Ez az ártatlannak tűnő pillanat akár a későbbi dominanciaharcok és a válás előjele is lehet.

Egy népszerű tiktoker nemrégiben megosztott egy különös, mégis elgondolkodtató történetet: a nagymamája azt tanácsolta neki, hogy az esküvőjén figyelje meg, a férje belenyomja-e a fejét a tortába, vagy szándékosan összekeni-e vele. A nagyi szerint ugyanis ez nem ártatlan tréfa, hanem figyelmeztető jel: arra utalhat, hogy a férfiban elfojtott agresszió munkál, és ő érzi magát a domináns félnek a kapcsolatban — ami akár váláshoz is vezethet. A fiatal nő akkor még nem vette komolyan a tanácsot, ám a férje valóban összekente őt a tortával. Az újdonsült feleség megaláza érezte magát, és az évek során bebizonyosodott a nagyi jóslata is, a férfi valóban igyekezett mindent irányítani a kapcsolatukban. A házasság végül válással végződött. A nő a második esküvőjén már tudatosan figyelt erre a gesztusra — ezúttal nem volt tortás „meglepetés”, és kapcsolatuk azóta is harmonikus.

A pszichológusok szerint a nárcisztikus férfiak — akik hajlamosak a tortát is az arcodba nyomni — sokáig képesek elvarázsolni téged, elhalmoznak ajándékokkal, bókokkal. A tortaincidens után még az is előfordulhat, hogy azt mondják neked, hogy miért nem nevetsz, ezzel elrontod a hangulatot. Ők a mások hibáztatásának a mesterei. Persze a legsötétebb énjük csak később mutatkozik meg. Az ilyen személyiségzavarral élő férfiaktól elválni is nagyon nehéz. A felismerés után komoly tervezésre és felkészülésre, de akár szakember segítségére is szükséged lehet, hogy megszabadulj tőle.

Egyes kutatók szerint ez a szokás, amikor tortával kenik össze az újdonsült feleséget az ókori Rómából származik. Akkoriban az esküvői tortát a menyasszony feje fölött törték szét, ami a termékenység, és a férfi dominanciájának a jelképe volt. A magyaroknál az ifjú párnak a hagyomány szerint együtt kell felvágnia a tortát, és akár egymást megetetni az első szelettel. Ez az összetartozás szimbóluma.