Karriert váltanál? Akár napi 1 milliót is tudnál keresni profi kézmodellként

Karrierváltáson gondolkodsz, de nem vonz sem az irodai lét, sem a vendéglátás, és influenszer sem akarsz lenni? Akkor kapaszkodj meg retikülödben, mert tudunk még egy alternatívát: legyél kézmodell! Ha Avisha Tewaninak, a New York-i stylistnak bejött a dolog, akkor neked is lehet szerencséd.
A kéz, ami milliókat ér – Avisha Tewani története
Avisha Tewani New Yorkban él és meglehetősen felkapott a modellszakmában. Ha arcról nem is ismernéd fel, a kezét már biztosan láttad valamelyik nagy márka reklámjában. Ő a modern kézmodellkedés egyik legfelkapottabb arca, akinek a kézfeje olyan márkák hirdetéseiben szerepelt, mint például a Pepsi, Chanel, a Tiffany vagy a L’Oréal, miközben ő maga szinte láthatatlan maradt.
Avisha Tewani klasszikus modellként kezdte, de hamar rájött, hogy nem az arca, hanem a keze viszi majd sikerre. Kézmodellként robbant be a divatvilágba, és ma már stylistként, valamint kreatív tanácsadóként is dolgozik. Ironikus módon épp az hozta meg számára az ismertséget, hogy eltűnt a reflektorfényből, és csak a keze maradt a képen. A szakmában úgy tartják, neki vannak a világon a legszebb kezei, de a sikere nem a genetikán múlt, hanem azon, hogy tudatosan építette a karrierjét.
Mi az a kézmodellkedés?
A kézmodellkedés a reklámipar egyik legjobban fizetett, mégis legkevésbé ismert szakmája. Annak a férfi kéznek a tulajdonosa, ami a reklámban a kávét tartja, vagy az a kecses női kéz, ami gyémántgyűrűt húz fel valószínűleg többet keresett az egynapos forgatás alkalmával, mint te egész héten. A legkeresettebb kézmodellek általában kirívóan szép kézzel, vékony, hosszú ujjakkal rendelkeznek, hibátlan körmük és a bőrük van, ismerik a kéztartások fotogén szögeit, mindezek mellett pedig képesek akár órákon át mozdulatlanul tartani egy pozíciót, miközben villognak a vakuk. Az iparban külön kategória létezik a férfi, női és idős kezekre, sőt, egyes reklámügynökségek külön gyerekkézmodelleket is szerződtetnek.
Mennyi lehet egy kézmodell fizetése?
A nemzetközi piacon egy kézmodell napidíja 300 dollár (kb. 100000 Ft) és 3000 dollár (kb. 1 millió Ft) között mozog, de nagy márkák (pl. Rolex, Dior, Apple) reklámjainál nem sajnálják a jóval 1 millió forint feletti napibért sem. Magyarországon szerényebbek az összegek, de egy jól sikerült kampány akár többhavi fizetést is hozhat a konyhára, főleg, ha az ujjaik egy nemzetközi kampányban kapnak főszerepet. A 35 éves Avisha Tewani számára ez teljes értékű karrierré vált.
Avisha így mesélt a tapasztalatairól a The New York Post-nak: „Ha egy kereskedelmi cégről vagy nagyobb vállalkozásról és globálisan ismert dologról van szó, akkor adnak egy úgynevezett használati díjat is a fizetés mellé. Tehát egy napidíjjal és a használati díjjal együtt a bruttó bér akár 3000 dollár is lehet naponta.”
Persze az se mindegy, hogy milyen színű az ember bőre.
„Az, hogy középbarna tónusú bőröm van, nagyon jó dolog ebben az iparágban. Sok minden változik, és sok ügyfél keresi ezt a bőrtónust és a kétértelmű megjelenést. Emiatt egyre több munkát kapok, amiért nagyon hálás vagyok” – mondta a modell.
Hogyan lehet bekerülni a kézmodell szakmába?
Sokan fotósorozattal vagy reklámügynökségi portfólióval jelentkeznek munkákra. Aki kézmodell akar lenni, annak elengedhetetlen az ápolt kéz. A manikűrös után fel kell keresnie egy profi fotóst, aki képeket készít a kezéről több pozícióban, természetes és mesterséges fényben. Ezután érdemes felkeresni egy erre specializálódott modellügynökségeket, mint a Hands & Faces, a Body Parts Models Agency vagy akár a Ford Models, akik kézmodellek és egyéb végtagok menedzselésére vállalkoztak.
A szakma árnyoldala
Habár nagyon jól hangzik a kézmodell lét, fontos tudni, hogy egy kézmodellnek rendkívül óvatosnak kell lennie, nehogy kár keletkezzen munkaeszközében: Avisha Tewani is folyamatosan krémeket használ, hogy ápolt legyen a bőre, kesztyűben mosogat, kerüli a napfényt és a hideget, és még a kedvenc edzésformáiról, a boxolásról és a biciklizésről is lemondott a karrierje érdekében. Egy karcolás, vágás vagy akár egy betört köröm is akár hetekre jégre teheti a modellkarrierjét. Avisha rendszeresen eljár a kondiba súlyt emelni, de azt is kesztyűben csinálja, nehogy bőrkeményedések keletkezzenek a kezén.
Kinek való a kézmodellkedés?
A kézmodellkedés nemcsak ritka és érdekes munka, hanem kifejezetten jövedelmező karrier azoknak, akik szeretnének jól élni és kellően fegyelmezettek. Szóval ha a körömápolás a hobbid és a manikűrös a legjobb barátod, lehet, hogy pont a te kezedre vár a következő reklámkampány.