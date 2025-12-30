Karriert váltanál? Akár napi 1 milliót is tudnál keresni profi kézmodellként

Karrierváltáson gondolkodsz, de nem vonz sem az irodai lét, sem a vendéglátás, és influenszer sem akarsz lenni? Akkor kapaszkodj meg retikülödben, mert tudunk még egy alternatívát: legyél kézmodell! Ha Avisha Tewaninak, a New York-i stylistnak bejött a dolog, akkor neked is lehet szerencséd.

Avisha Tewani a Pepsi reklámjában kézmodellkedik

Forrás: Northfoto

A kéz, ami milliókat ér – Avisha Tewani története

Avisha Tewani New Yorkban él és meglehetősen felkapott a modellszakmában. Ha arcról nem is ismernéd fel, a kezét már biztosan láttad valamelyik nagy márka reklámjában. Ő a modern kézmodellkedés egyik legfelkapottabb arca, akinek a kézfeje olyan márkák hirdetéseiben szerepelt, mint például a Pepsi, Chanel, a Tiffany vagy a L’Oréal, miközben ő maga szinte láthatatlan maradt.

Avisha Tewani klasszikus modellként kezdte, de hamar rájött, hogy nem az arca, hanem a keze viszi majd sikerre. Kézmodellként robbant be a divatvilágba, és ma már stylistként, valamint kreatív tanácsadóként is dolgozik. Ironikus módon épp az hozta meg számára az ismertséget, hogy eltűnt a reflektorfényből, és csak a keze maradt a képen. A szakmában úgy tartják, neki vannak a világon a legszebb kezei, de a sikere nem a genetikán múlt, hanem azon, hogy tudatosan építette a karrierjét.

Mi az a kézmodellkedés?

A kézmodellkedés a reklámipar egyik legjobban fizetett, mégis legkevésbé ismert szakmája. Annak a férfi kéznek a tulajdonosa, ami a reklámban a kávét tartja, vagy az a kecses női kéz, ami gyémántgyűrűt húz fel valószínűleg többet keresett az egynapos forgatás alkalmával, mint te egész héten. A legkeresettebb kézmodellek általában kirívóan szép kézzel, vékony, hosszú ujjakkal rendelkeznek, hibátlan körmük és a bőrük van, ismerik a kéztartások fotogén szögeit, mindezek mellett pedig képesek akár órákon át mozdulatlanul tartani egy pozíciót, miközben villognak a vakuk. Az iparban külön kategória létezik a férfi, női és idős kezekre, sőt, egyes reklámügynökségek külön gyerekkézmodelleket is szerződtetnek.

Mennyi lehet egy kézmodell fizetése?

A nemzetközi piacon egy kézmodell napidíja 300 dollár (kb. 100000 Ft) és 3000 dollár (kb. 1 millió Ft) között mozog, de nagy márkák (pl. Rolex, Dior, Apple) reklámjainál nem sajnálják a jóval 1 millió forint feletti napibért sem. Magyarországon szerényebbek az összegek, de egy jól sikerült kampány akár többhavi fizetést is hozhat a konyhára, főleg, ha az ujjaik egy nemzetközi kampányban kapnak főszerepet. A 35 éves Avisha Tewani számára ez teljes értékű karrierré vált.