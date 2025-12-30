Kezdődhet a költözés: hivatalosan is francia állampolgár lett George Clooney és Amal Clooney

Franciaországba költözik George Clooney, Amal Clooney, valamint a gyermekeik, Alexander és Ella. A család azért döntött a váltás mellett, mert a szülők nem szerették volna, hogy a 8 éves ikrek Los Angelesben nőjjenek fel. Már semmilyen akadálya sincsen, hogy új életet kezdjenek Európában, ugyanis a Clooney házaspár megszerezte a francia állampolgárságot.

George Clooney és a családja Franciaországba költözik

Forrás: Getty Images Europe

George Clooney azt szeretné, ha a gyermekei egy farmon nőnének fel

Jól olvastátok! A világ egyik legismertebb filmsztárja távol tartaná gyermekeit a rivaldafénytől, és azt szeretné, ha aktív és szorgalmas lenne a fiatalkoruk, mint ahogy az édesapjuké is az volt. George Clooney gyerekei már most is sokat segítenek otthon a házimunkákban, a családjuk francia birtokán további feladatok és kalandok várnak rájuk. A világsztár korábban a Page Six számára árult el, hogy miért döntöttek a váltás mellett:

„Nagyon szerencsések vagyunk, hogy egy francia farmon élhetünk. Én a gyerekkorom nagy részét egy gazdaságban töltöttem és gyerekként utáltam az egészet. De most ez olyan, mintha egy nagy kaland lenne. A gyerekeim nem az iPadjüket nyomkodják egész nap, hanem velünk vacsoráznak, és sok házimunkát végeznek. Sokkal jobb életük van"

- idézte a színész szavait a lap. Clooney rámutatott arra is, hogy Franciaországban nem zaklatják őket a paparazzik és a fiait nem szippantja be a hollywoodi kultúra.

Hova költözik George Clooney és a családja?

Korábban lapunk elsők között számolt be róla, hogy a 64 éves híresség 2021-ben vásárolt egy 8,3 millió dolláros farmot Dél-Franciaországban, ahova gyakran jártak eddig is a családjával látogatóba, de a friss sajtóhírek szerint innentől életvitelszerűen ide költözhetnek. A házuk a festői szépségű provence-i Brignolesben található és szándékosan úgy alakították át, hogy hasonlítson a Comói-tó partján álló villájukra, ahol szintén rengeteg időt töltenek. A Vészhelyzet sztárja imádja Európát és számtalan ingatlant vásárolt az elmúlt években a kontinensen, mintegy előrejelezvén, hogy hosszú távon itt szeretne élni. George Clooney otthonát itt tudjátok megtekinteni: