'80-as évek inspirálta körömtrendek, amelyek uralni fogják 2026-ot

Minden korszaknak megvannak a maga jellegzetességei. A ‘80-as évek élénk színpalettája, állatmintája és maximalista divatja egyre népszerűbb a modern divatban. Egyes fazonok és outfitek, amelyek megihlették a körömművészetet is, visszatérnek 2026-ban. Mutatjuk, milyen retró körömtrendek repítenek vissza a diszkókorszakba.

A '80-as évek divatja 2026 körömtrendjeiben térnek vissza

A ‘80-as évek divatja körömtrendekben A divat állandó körforgása most a ‘80-as éveket hozta vissza.

Nézd meg 2026 élénk, mintás és retró körömötleteit.

Idén a fényvisszaverős körmökkel visszatértek a maximalista dizájnok is. A díszített körömtrendek egyre népszerűbbek, és ez a stílus 2026-ra visszahozta a ‘80-as éveket is. Talán te sem tudtad, de Hailey Bieber hipertrendi pöttyös körmeit már a diszkókorszakban is viselték. Nézd meg milyen minták, dizájnok és körömszín-kombinációk térnek még vissza 2026-ra!

Zebramintás körömötlet

Vége a leopárd korszaknak, megérkezett a zebraminta. A zebramintás körmök a ‘80-as évek videóklipjeit idézi. A vad minta tökéletes lehet egy nude vagy szürke alappal.

Pöttyös körömtrend retró hangulatban

A gumilabdára hasonlító pöttyös körömdizájn a retró korszak egyik kedvence volt. 2026-ra az áttetsző, színes pöttyös körmök meghatározóak lesznek. Fontos, hogy élénk színekkel legyen megfestve!

Fényes, gyöngyház francia manikűr.

Talán te is emlékszel a borzalmas szagú, opálos, gyöngyházfényű körömlakkokra, amelyek nagymamáink kedvencei voltak. Ez az opálos hatás 2026-ra visszatér, de egy modernebb, letisztultabb kinézetben. Népszerű lesz hús, pezsgő, törtfehér és metál színekben is.

Rikító piros körmök a '80-as évekből.

A ‘80-as évek divatjában az élénk, rikító árnyalatok voltak a legkedveltebbek. A vad, élénkpiros köröm például kötelező volt minden menő nőnek. Ez a szexi körömszín 2026-ban szuper népszerű lesz.

Geometriai minta, ami a '80-as éveket idézi.

A geometriai minták, amelyek a '80-as évek divatját jellemezték, visszatérnek a körömművészetben. Ez a minta ideális lehet műkörömre és géllakkra is.

