Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 1., csütörtök Fruzsina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

karácsony 2025 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
retro

'80-as évek inspirálta körömtrendek, amelyek uralni fogják 2026-ot

(Kép forrása: @hollyfalconenails ) -
retro körömtrend '80-as évek
Geometriai minta és rikító körömszínek: a '80-as évek divatja a körmeinken tér vissza! Mutatjuk, milyen körömdizájnok határozzák meg a 2026-os évet.

Minden korszaknak megvannak a maga jellegzetességei. A ‘80-as évek élénk színpalettája, állatmintája és maximalista divatja egyre népszerűbb a modern divatban. Egyes fazonok és outfitek, amelyek megihlették a körömművészetet is, visszatérnek 2026-ban. Mutatjuk, milyen retró körömtrendek repítenek vissza a diszkókorszakba.

A '80-as évek divatja 2026 körömtrendjeiben térnek vissza
A '80-as évek divatja 2026 körömtrendjeiben térnek vissza
Forrás: (Kép forrása: @betina_goldstein )

A ‘80-as évek divatja körömtrendekben 

  • A divat állandó körforgása most a ‘80-as éveket hozta vissza. 
  • Nézd meg 2026 élénk, mintás és retró körömötleteit. 
  • Próbáld ki te is, és legyél az elsők között, akik viselik az új trendet! 

Idén a fényvisszaverős körmökkel visszatértek a maximalista dizájnok is. A díszített körömtrendek egyre népszerűbbek, és ez a stílus 2026-ra visszahozta a ‘80-as éveket is. Talán te sem tudtad, de Hailey Bieber hipertrendi pöttyös körmeit már a diszkókorszakban is viselték. Nézd meg milyen minták, dizájnok és körömszín-kombinációk térnek még vissza 2026-ra! 

zebra mintás köröm
Zebramintás körömötlet
Forrás: (Kép forrása: @hollyfalconenails )

Vége a leopárd korszaknak, megérkezett a zebraminta. A zebramintás körmök a ‘80-as évek videóklipjeit idézi. A vad minta tökéletes lehet egy nude vagy szürke alappal.  

retro divat, pöttyös köröm
Pöttyös körömtrend retró hangulatban
Forrás: (Kép forrása: @hollyfalconenails )

A gumilabdára hasonlító pöttyös körömdizájn a retró korszak egyik kedvence volt. 2026-ra az áttetsző, színes pöttyös körmök meghatározóak lesznek. Fontos, hogy élénk színekkel legyen megfestve! 

francia manikűr
Fényes, gyöngyház francia manikűr.
Forrás: (Kép forrása: @iramshelton )

Talán te is emlékszel a borzalmas szagú, opálos, gyöngyházfényű körömlakkokra, amelyek nagymamáink kedvencei voltak. Ez az opálos hatás 2026-ra visszatér, de egy modernebb, letisztultabb kinézetben. Népszerű lesz hús, pezsgő, törtfehér és metál színekben is.  

Rikító piros körmök a '80-as évekből.
Rikító piros körmök a '80-as évekből.
Kép forrása: @nailartbyqueenie

A ‘80-as évek divatjában az élénk, rikító árnyalatok voltak a legkedveltebbek. A vad, élénkpiros köröm például kötelező volt minden menő nőnek. Ez a szexi körömszín 2026-ban szuper népszerű lesz.  

geometriai minta
Geometriai minta, ami a '80-as éveket idézi.
Kép forrása: @nailartbyqueenie 

A geometriai minták, amelyek a '80-as évek divatját jellemezték, visszatérnek a körömművészetben. Ez a minta ideális lehet műkörömre és géllakkra is. 

Nézd meg további körömtrendes cikkeinket is:

A téli szezon kedvenc trendje a masnis köröm lett– Mutatjuk a legjobb inspirációs képeket

A karácsonyi és téli időszakban szuper népszerűek lesznek a csajos manikűrök. Most a masnis köröm lesz a legtrendibb, és a következő inspirációs képekbe te is bele fogsz szeretni!

3 elavult körömszín, ami miatt a kezeid akár nyugdíjba is vonulhatnak

Talán már te is észrevetted, hogy vannak olyan körömszínek, amik azonnal ragyogóbbá és fiatalosabbá teszik a kezedet – de sajnos ugyanígy vannak olyanok is, amik öregítenek.

2025 telének legújabb körömtrendje a levendulatej-dizájn

Íme a szezon legújabb téli körömszín! 2025 új körömtrendje a levendulatej fantázianévre hallgató pasztelles lila köröm. Mindegy, hogy műköröm vagy géllakk, ez a dizájn mindenkin jól áll!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu