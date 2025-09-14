Spiccesen álltál az oltár elé? Akkor még mindig szingli vagy! – 10 ország elképesztő házassággal kapcsolatos törvényei

A házasságot mindenhol komolyan veszik – de hogy mennyire komolyan, az országonként nagyon változó. Vannak törvények, amelyek a józan ész és a groteszk vicc határán mozognak, és vannak, amelyekről simán elhisszük, hogy valamelyik Monty Python-film forgatókönyvéből maradtak ki. Összeszedtük a világ 10 legfurább házassággal kapcsolatos törvényét.
Egy egyiptomi törvény szerint a feleségnek meghatalmazást kell kérnie a férjétől, ha el akar menni otthonról. Ez még mindig része a hivatalos jogrendszernek.
A Fülöp-szigeteken a katolikus egyház szigorú befolyása miatt hivatalosan nincs válás. A házasságot legfeljebb érvényteleníteni lehet, ami akár évtizedekig tartó, költséges folyamat.
Franciaországban különleges engedéllyel posztumusz házasság is köthető. Ha valaki meghal az esküvő előtt, az özvegyülni vágyó fél még mindig hozzámehet jogilag. Szerencsére a nászéjszakát nem írja elő a törvény.
Bizonyos indiai régiókban a kasztrendszer miatt törvényileg tiltott más kasztba beházasodni – ha mégis megteszed, komoly büntetés várhat rád.
Vannak törzsi törvények, amelyek szerint a házasság csak akkor érvényes, ha a nő szűzen áll az oltár elé. Ennek megszegése társadalmi kirekesztéssel járhat együtt.
Egészen 1981-ig érvényben volt az a törvény, hogy egy nő megerőszakolása „tisztességbeli ügynek” számított, és az erőszaktevő büntetése elmaradt, ha feleségül vette az áldozatot.
Kentucky államban van egy szabály, hogy ugyanazt az embert nem veheted el négynél többször. Háromszor belefér, de a negyedik után az állam is azt mondja, hogy „Haver, ideje továbblépni.”
Hongkongban egy törvény lehetővé teszi, hogy a feleség megölje férje szeretőjét – de csak abban az esetben, ha az puszta kézzel történt.
Szudánban a feleség csak akkor vállalhat munkát, ha a férje beleegyezik. Ellenkező esetben a házassági szerződés megszegésének minősül.
Szingapúrban a törvény érvénytelennek tekinti a házasságot, ha a felek bizonyíthatóan részegek vagy másnaposak voltak az esküvő pillanatában.
A házasság mindenhol ünnep, de a törvények néha úgy viselkednek, mintha egy stand-up komikus írta volna őket. Egy biztos: a szerelem tényleg határokon átívelő, de ha külföldi esküvőt tervezel, nem árt megnézni a helyi paragrafusokat.
