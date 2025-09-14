Spiccesen álltál az oltár elé? Akkor még mindig szingli vagy! – 10 ország elképesztő házassággal kapcsolatos törvényei

A házasságot mindenhol komolyan veszik – de hogy mennyire komolyan, az országonként nagyon változó. Vannak törvények, amelyek a józan ész és a groteszk vicc határán mozognak, és vannak, amelyekről simán elhisszük, hogy valamelyik Monty Python-film forgatókönyvéből maradtak ki. Összeszedtük a világ 10 legfurább házassággal kapcsolatos törvényét.

A házasság nem mindig tündérmese, főleg Franciaországban. Hűtlenség esetén legális a szeretőt eltenni láb alól.

1. Egyiptomban nem éri meg házasnak lenni: csak a férj engedélyével mehetsz el otthonról

Egy egyiptomi törvény szerint a feleségnek meghatalmazást kell kérnie a férjétől, ha el akar menni otthonról. Ez még mindig része a hivatalos jogrendszernek.

2. Fülöp-szigetek: elválni tilos

A Fülöp-szigeteken a katolikus egyház szigorú befolyása miatt hivatalosan nincs válás. A házasságot legfeljebb érvényteleníteni lehet, ami akár évtizedekig tartó, költséges folyamat.

3. Franciaország: poszthumusz is lehet házasodni

Franciaországban különleges engedéllyel posztumusz házasság is köthető. Ha valaki meghal az esküvő előtt, az özvegyülni vágyó fél még mindig hozzámehet jogilag. Szerencsére a nászéjszakát nem írja elő a törvény.

4. India: házasság csak a kasztodba tartozóval lehetséges

Bizonyos indiai régiókban a kasztrendszer miatt törvényileg tiltott más kasztba beházasodni – ha mégis megteszed, komoly büntetés várhat rád.

5. Új Guinea: csak az mehet az oltár elé, aki szűzen érkezik a templomba

Vannak törzsi törvények, amelyek szerint a házasság csak akkor érvényes, ha a nő szűzen áll az oltár elé. Ennek megszegése társadalmi kirekesztéssel járhat együtt.

6. Olaszország: kötelező kényszerházasság az erőszaktevővel

Egészen 1981-ig érvényben volt az a törvény, hogy egy nő megerőszakolása „tisztességbeli ügynek” számított, és az erőszaktevő büntetése elmaradt, ha feleségül vette az áldozatot.

7. USA, Kentucky: négyszer nem mondhatsz igent

Kentucky államban van egy szabály, hogy ugyanazt az embert nem veheted el négynél többször. Háromszor belefér, de a negyedik után az állam is azt mondja, hogy „Haver, ideje továbblépni.”

8. Hongkong: legális a gyilkosság hűtlenség esetén

Hongkongban egy törvény lehetővé teszi, hogy a feleség megölje férje szeretőjét – de csak abban az esetben, ha az puszta kézzel történt.