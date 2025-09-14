Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 14., vasárnap Roxána, Szeréna

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
ország

Spiccesen álltál az oltár elé? Akkor még mindig szingli vagy! – 10 ország elképesztő házassággal kapcsolatos törvényei

ország házasság törvény
Pópity Balázs
2025.09.14.
A házassággal kapcsolatos törvények sokszor a kultúra sajátosságait tükrözik. Akad olyan ország, ahol hivatalosan csak szűzen lehet férjhez menni. A házasság szent intézménye néha egészen abszurd szabályokat szül.

A házasságot mindenhol komolyan veszik – de hogy mennyire komolyan, az országonként nagyon változó. Vannak törvények, amelyek a józan ész és a groteszk vicc határán mozognak, és vannak, amelyekről simán elhisszük, hogy valamelyik Monty Python-film forgatókönyvéből maradtak ki. Összeszedtük a világ 10 legfurább házassággal kapcsolatos törvényét.

házasság
A házasság nem mindig tündérmese, főleg Franciaországban. Hűtlenség esetén legális a szeretőt eltenni láb alól.
Forrás: Shutterstock

1. Egyiptomban nem éri meg házasnak lenni: csak a férj engedélyével mehetsz el otthonról

Egy egyiptomi törvény szerint a feleségnek meghatalmazást kell kérnie a férjétől, ha el akar menni otthonról. Ez még mindig része a hivatalos jogrendszernek.

2. Fülöp-szigetek: elválni tilos

A Fülöp-szigeteken a katolikus egyház szigorú befolyása miatt hivatalosan nincs válás. A házasságot legfeljebb érvényteleníteni lehet, ami akár évtizedekig tartó, költséges folyamat.

3. Franciaország: poszthumusz is lehet házasodni

Franciaországban különleges engedéllyel posztumusz házasság is köthető. Ha valaki meghal az esküvő előtt, az özvegyülni vágyó fél még mindig hozzámehet jogilag. Szerencsére a nászéjszakát nem írja elő a törvény.

4. India: házasság csak a kasztodba tartozóval lehetséges

Bizonyos indiai régiókban a kasztrendszer miatt törvényileg tiltott más kasztba beházasodni – ha mégis megteszed, komoly büntetés várhat rád. 

5. Új Guinea: csak az mehet az oltár elé, aki szűzen érkezik a templomba

Vannak törzsi törvények, amelyek szerint a házasság csak akkor érvényes, ha a nő szűzen áll az oltár elé. Ennek megszegése társadalmi kirekesztéssel járhat együtt.

6. Olaszország: kötelező kényszerházasság az erőszaktevővel

Egészen 1981-ig érvényben volt az a törvény, hogy egy nő megerőszakolása „tisztességbeli ügynek” számított, és az erőszaktevő büntetése elmaradt, ha feleségül vette az áldozatot.

7. USA, Kentucky: négyszer nem mondhatsz igent

Kentucky államban van egy szabály, hogy ugyanazt az embert nem veheted el négynél többször. Háromszor belefér, de a negyedik után az állam is azt mondja, hogy „Haver, ideje továbblépni.”

8. Hongkong: legális a gyilkosság hűtlenség esetén

Hongkongban egy törvény lehetővé teszi, hogy a feleség megölje férje szeretőjét – de csak abban az esetben, ha az puszta kézzel történt. 

9. Szudán: a férj engedélye kell, hogy a feleség dolgozhasson

Szudánban a feleség csak akkor vállalhat munkát, ha a férje beleegyezik. Ellenkező esetben a házassági szerződés megszegésének minősül.

10. Szingapúr: a részeg házasság nem házasság

Szingapúrban a törvény érvénytelennek tekinti a házasságot, ha a felek bizonyíthatóan részegek vagy másnaposak voltak az esküvő pillanatában.

A házasság mindenhol ünnep, de a törvények néha úgy viselkednek, mintha egy stand-up komikus írta volna őket. Egy biztos: a szerelem tényleg határokon átívelő, de ha külföldi esküvőt tervezel, nem árt megnézni a helyi paragrafusokat.

Macaulay Culkin 45 éves – Így él ma a Reszkessetek, betörők gyereksztárja

A Reszkessetek, betörők! az a film, ami nélkül nincs karácsony. Kevin szerepével vált híressé Macaulay Culkin, aki bár most betöltötte a 45-öt, de örök gyereksztár maradt.

Katalin hercegné imád a konyhában sürögni – ez az olcsó étel a család kedvence

A walesi hercegi pár otthonában nem a luxusmenüsor az alapértelmezett – Katalin hercegné állítólag gyakran maga főz, és van egy étel, amelyet különösen szívesen készít el az egész családnak: a curry.

Milliárdosok mégis hitelből élnek? Beyoncé és Jay-Z több mint 100 millió dolláros kölcsönt vettek fel

Beyoncé és Jay-Z 3 milliárd dollárra becsült vagyonukkal a világ egyik leggazdagabb sztárpárjának számítanak, mégis óriási bankhiteleket vettek fel villáik fenntartására. A döntés mögött sokan anyagi problémákat sejtenek, mások szerint azonban ez tudatos befektetési stratégia.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu