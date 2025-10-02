Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 2., csütörtök

Miért a Z-generációsok a legjobb szülők? — Tudnak valamit, amit előttük senki

Z generációs szülő játszik a gyerekével.
Shutterstock - LightField Studios
Kővári F. Luca
2025.10.02.
Ma már nevelési irányzatok egész tárházából válogathat, aki úgy dönt, gyereket vállal. Ám a rengeteg nevelési módszer ellenére is van valami, amit kizárólag a Z-generációs szülők tudnak, és ami miatt sokak szerint ők a legjobb anyák és apák.

Egy friss kutatás szerint a Z-generációs szülők igyekeznek megtörni a transzgenerációs problémákat, vagyis nem adják tovább a gyermekeiknek a megörökölt rossz mintákat. Mit kell tudni még a ciklustörő szülőkről?

Z-generációs szülők a gyermekükkel.
Ilyen nevelési elveket használnak a Z-generációs szülők.
Forrás: Shutterstock

Z-generációs szülők, akik már nem adják tovább a gyerekeiknek a berögzült rosszat 

A gyereknevelés nem könnyű feladat, de nézzük, hogyan birkóznak meg vele a Z-generációs szülők! A Kiddie Academy megbízásából, a Talker Research 2000 olyan szülővel végzett kutatást, aki 0 és 6 év közötti gyereket nevel. A vizsgálatban felmérték, hogy a résztvevők milyen nevelési elveket alkalmaznak. A válaszok alapján a Z-generációs szülők nagy része „cycle-breaking”, magyarul a ciklusmegszakító szülő.

Milyen a ciklustörő szülő?

Ez egy olyan nevelési stílus, amelyben a fő szempont az, hogy a szülők tudatosan odafigyelnek, hogy ne adjanak tovább olyan negatív mintákat, amelyek mentén őket is felnevelték. Több száz generáció mutatta már meg a gyerekeinek, hogy milyen a sértő kommunikáció, vagy milyen az, amikor szigorú büntetéssel nevelnek. 

A Z-generációs szülők arra törekszenek, hogy feldolgozzák ezt a transzgenerációs traumát, hogy egy békés, boldog és biztonságos környezetben nőhessenek fel a gyermekeik. 

A felmérés szerint a Z-generációs szülők 41 százaléka vallja magát ciklustörő szülőnek, ebből pedig az látszódik, hogy kifejezetten arra törekednek, hogy a korábban megtapasztalt saját negatív mintáikat ne adják tovább a gyerekeiknek.

Miért ők a legjobb szülők?

A Z-generációs szülők nem adják tovább azt a sok felgyülemlett traumát, amit ők még megkaptak. Tanultak a generációk hibáiból és nem akarják megismételni a rossz mintákat. Ezzel a nevelési stílussal nem csupán a gyermekeiket gyógyíthatják, hanem a saját gyerekkori problémáikat is felismerhetik, így feldolgozhatják a megélt hiányokat. 

Emellett az is fontos szempont, hogy a Z-generációs szülők 54 százaléka arra törekszik, hogy a valós életre készítse fel a gyermekét, ezzel szemben a milleniál szülők 62 százaléka a gyerekek mentális egészségére és érzelmi támogatására összpontosít.

Milyen nevelési elveket alkalmaznak a Z generációs szülők?

A kutatás szerint Amerikában a gyereket nevelő fiatalok jelenleg a ciklusmegszakításra (37%), az erős érzelmi kötődés kialakítására (33%) és az ok-okozati összefüggések megértésére (31%) helyezik a hangsúlyt. 

Sokan szeretnének vicces, laza szülők lenni (40%), de csak 26% érzi úgy, hogy valóban jó fej tud lenni.

Mi a helyzet a gentle parenting technikával?

Pár éve még nagyon népszerű volt a „gentle parenting”, vagyis a gyengéd nevelés, ami egy olyan módszer, amely az empátiára és a következetességre épül. A megkérdezett Z- generációsok 32 százaléka használja ezt a nevelési módszert, 38 százalék pedig más módszerekkel együtt alkalmazza.

Milyen gyereknevelési szempontok kerülnek még előtérbe manapság?

  • A technológiatudatos nevelés: vagyis előtérbe helyezik a digitalizációt, de tudatosan megszabják, hogy mennyi időt tölthet a gyerek képernyő előtt. 
  • A gyerekközpontú nevelés: olyan módszer, ahol a szülők magukkal egyenrangúnak tekintik a csemetéiket, az érzelmi fejlődés elősegítéséért és az engedelmesség helyett az elismerésre fókuszálnak.
  • A minimalista nevelés: a családi élet egyszerűségére fókuszálnak úgy, hogy csökkentik a játékokat, az anyagiakat és a kötelezettségeket.
  • A buldózer típusú nevelés: olyan szülők, akik minden akadályt eltávolítanak a gyerek életéből, hogy ne kelljen küzdeniük, mindezt a siker érdekében.

