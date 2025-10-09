Úgy érzed, hiába nőttél már fel, valahogy nem sikerül a szüleidnek felnőttként kezelniük téged? Ez az 5 gyakori árulkodó jel megmutatja, hogy a szüleid szemében még mindig csak egy totyogós vagy, akire folyamatosan vigyázniuk kell.

6 árulkodó jel, hogy a szüleid nem kezelnek felnőttként

Bizonyos viselkedési formák könnyen elárulhatják számodra, hogy a családtagjaid szemében még mindig gyerek vagy és úgy is bánnak veled. Folyamatos kritizálás, irányítás, túlzó szeretet, a saját döntéseid semmibevétele, a határaid figyelmen kívül hagyása? Ezek mind arra figyelmeztethetnek, hogy gond van, mert a szüleid nemcsak hogy akadályoznak a felnőtt mivoltodban, de még az önállóvá válásodat és az egészséges kapcsolattartást is megnehezítik. Lássuk, miből láthatod, hogy nem tekintenek felnőttnek!

1. Iránymutatás, kontroll vagyis szélsőséges gondoskodás

Folyamatosan azt érzékeled, hogy amennyiben tehetnék, ők bizony minden lépésedet irányítanák. Kéretlen tanácsokat osztogatnak, meg akarják mondani, hogy mit tegyél és mit ne, mert nem bíznak benned annyira, hogy meg tudod oldani magadtól. Nem tisztelik a döntéseidet és bármit is csinálsz, mindent leellenőriznek. Ellenőrzik, hogy befizetted-e a számláidat, kiválasztják az étteremben, hogy mit egyél, kritizálják, hogy kivel randizol és megmondják, hogy hogyan kellene „jól nevelni” a gyerekeidet. A döntési jogot teljesen elveszik tőled. Makai Gábor, pszichológus így nyilatkozott a témáról:

Ha a szülő túlzottan véd és azt fejezi ki, hogy csak ő tud biztonságot adni, akkor az rombolhatja a személyiséget. Úgy érezheti magát a gyereke, hogy a világ veszélyes hely, ahol ő egyedül képtelen bármit is megtenni. Ez ahhoz vezethet hosszútávon, hogy nem fog bízni magában és minden helyzetben, ahol döntenie kell, bizonytalannak érzi majd magát.

2. A pénzügyeid valójában közös pénzügyek

Ebben az esetben, nem számít nekik, hogy már akár több éve független vagy anyagilag, ők buzgón követik a kiadásaidat és a bevételeidet, majd véleményt is mondanak, hogyha valamire nem annyit költesz, amennyit szerintük kellene. Állandó bűntudatot érzel, ha megveszel magadnak egy táskát vagy a drágább sajtot a boltban, hiába dolgoztál meg érte.



A pénzed kezelésénél probléma adódhat, ha így viselkednek, mert úgy érezheted, hogy „igazolnod” kell magadat a pénzügyi döntéseiddel kapcsolatban.

3. Állandó kritika

Legyen szó a testedről, a sminkedről, a viselkedésedről, a ruhádról, a munkádról vagy a gyerekedről, ha szüleid soha nem dicsérnek csak kritizálnak, akkor valószínű, hogy még mindig az ötéves éned képe jelenik meg lelki szemeik előtt, aki képtelen magára vigyázni és illendően viselkedni. Mintha csak azt várnák, hogy mikor hibázol, hogy ők ezt szóvá tehessék neked.

Te ehhez úgyis kevés vagy. Úgysem menne. Nélkülem senki se vagy!

Sosem fogadnak el olyannak, amilyen vagy és gyakran úgy érezheted, hogy sosem vagy elég jó nekik. Makai Gábor, pszichológus szerint:

A szülő nincsen tudatában annak, hogy kritizál, sőt még azt is gondolja, hogy ő csak segít a gyermekének az élet nehézségeit megoldani. Ezzel az eszközzel, hogy folyamatosan megkérdőjelezi a gyermekét, vagy minősíti a tetteit, hogy nem jó, vagy egyenesen bukásra van ítélve, magához láncolja a gyerekét.

4. A határvonalak megsértése

Összeszedted az összes lelkierődet és tényleg nagyon igyekszel, hogy meghúzd azokat a bizonyos határokat, de a rokonaid könnyedén figyelmen kívül hagyják a személyes teredet, a magánéletedet, vagy az igényeidet. Hiába győzködöd őket, hogy te máshogy tartanád a karácsonyi ünnepeket, vagy nem akarod vendégül látni őket minden hétvégén, valahogy mindig az lesz, amit ők elterveztek.

Ez a mintázat később a párkapcsolataidban is szembejöhet veled, ha olyan partnereket választasz, akik szintén nem tisztelik a határaidat, amik nehezíthetik az elköteleződést.

5. Nem osztják meg veled a nehézségeiket

Elsőre ez a pont nem tűnhet olyan aggasztónak, viszont ha belegondolsz abba, hogy a szüleid azért kímélnek a fontos vagy nehéz részletek megemlítésével, mert félnek, hogy nem bírod el érzelmileg, akkor jól láthatod, hogy túlféltenek téged. Mintha nem felnőtt lennél, hanem egy óvodás, aki nem bír megbirkózni a nagyok dolgával. Nem hívnak fel a nagy családi ügyek megbeszélésénél, nem vitatják meg veled a „felnőttes” dolgaikat, mert nem tekintenek annak.

Emiatt számos alkalommal érezted már azt, hogy nem számít a véleményed, nem vagy annyira fontos nekik és teljesen elhanyagolhatóak a meglátásaid.