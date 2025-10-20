Biztosítsuk magunkat, gondoskodjunk szeretteinkről

Autót, ingatlant igen, életet nem?

Paradox már a kérdés felvetése is, a tapasztalatok viszont azt mutatják, hogy van létjogosultsága. Az emberek többségére igaz az az állítás, hogy tudatos fogyasztóként a vagyontárgyakat bebiztosítják, legyen az akár egy új TV, egy okostelefon vagy egy újgenerációs játékkonzol, az autókról vagy ingatlanokról nem is beszélve.

Az életbiztosítások terén viszont nem vagyunk ennyire következetesek, pedig egy baleset, egy betegség vagy az öregedés olyan szempontok, amikre fel kell készülnünk. A magyarázat hátterében a fogyasztói társadalom jellegzetessége is fellelhető, hiszen a megszerzett és felhalmozott javainkat, vagyontárgyainkat óvni szeretnénk. A biztosításoknak egy meghibásodás vagy sérülés esetén kézzel fogható hozadéka van, a biztosítási összegből pótolni tudjuk a kiesett eszközünket.

Egy kockázati életbiztosítás anyagi segítséget nyújthat akkor, amikor egy váratlan tragédia miatt a szeretteid megélhetése vagy a hiteleid törlesztése veszélybe kerülhet. Amennyiben bekövetkezik a biztosítási esemény, az összeg, amelyet megkap a kedvezményezett, fedezheti életszínvonaluk megtartását.

