Biztosítsuk magunkat, gondoskodjunk szeretteinkről

2025.10.20.
A múlandóság gondolata nem tartozik a kedvelt témák közé, pedig az élet természetes velejárója, és előbb-utóbb mindannyiunknak szembe kell néznünk vele. Az életbiztosításokat sokan felesleges kiadásnak tartják, holott egy jól megválasztott konstrukcióval nemcsak saját biztonságunkról gondoskodunk, hanem szeretteink jövőjéről is.

Autót, ingatlant igen, életet nem?

Paradox már a kérdés felvetése is, a tapasztalatok viszont azt mutatják, hogy van létjogosultsága. Az emberek többségére igaz az az állítás, hogy tudatos fogyasztóként a vagyontárgyakat bebiztosítják, legyen az akár egy új TV, egy okostelefon vagy egy újgenerációs játékkonzol, az autókról vagy ingatlanokról nem is beszélve.

Az életbiztosítások terén viszont nem vagyunk ennyire következetesek, pedig egy baleset, egy betegség vagy az öregedés olyan szempontok, amikre fel kell készülnünk. A magyarázat hátterében a fogyasztói társadalom jellegzetessége is fellelhető, hiszen a megszerzett és felhalmozott javainkat, vagyontárgyainkat óvni szeretnénk. A biztosításoknak egy meghibásodás vagy sérülés esetén kézzel fogható hozadéka van, a biztosítási összegből pótolni tudjuk a kiesett eszközünket.

Egy kockázati életbiztosítás anyagi segítséget nyújthat akkor, amikor egy váratlan tragédia miatt a szeretteid megélhetése vagy a hiteleid törlesztése veszélybe kerülhet. Amennyiben bekövetkezik a biztosítási esemény, az összeg, amelyet megkap a kedvezményezett, fedezheti életszínvonaluk megtartását.

